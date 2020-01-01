Sao Việt chào mừng năm mới 2020: Cường Đô la ôm vợ con trên du thuyền, Hà Tăng khoe hạnh phúc bình yên

Cường Đô la - Đàm Thu Trang, Tăng Thanh Hà, Thu Trang - Tiến Luật... và nhiều nghệ sĩ Việt cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới 2020.

Tạm biệt năm cũ, mọi người trên thế giới háo hức đón mừng năm mới. Khi người người, nhà nhà ngập tràn trong không khí hân hoan thì các nghệ sĩ Việt cũng có những chia sẻ vô cùng đặc biệt trong giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang cùng bé Subeo đón năm 2020 ấm áp bên nhau. "Đại gia phố núi" tạm biệt thời khắc cuối cùng của năm 2019 trên du thuyền và chụp ảnh lưu niệm cùng vợ con.

Cường Đô la đón năm mới trên du thuyền sang trọng cùng vợ con - Ảnh: FB Trên Facebook cá nhân, MC Nguyên Khang chia sẻ: "Chúc mừng năm mới những người bạn của Khang. Một năm mới với những dự định lớn hơn, những dự án cá nhân và cả những chuyến đi khám phá thế giới. Năm qua Khang đã đi rất nhiều nơi, đặt chân đến nhiều vùng đất và học hỏi được nhiều kiến thức. Khang cám ơn sự yêu thương của các anh chị đối tác, bạn bè và những người thân". MC Nguyên Khang hé lộ dự định trong năm 2020 - Ảnh: FB Trong ngày cuối cùng của năm cũ, Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc 2 nhóc tỳ đang vui chơi trên bãi biển. Có lẽ việc được chăm sóc và đồng hành cùng các con trong suốt 1 năm qua là điều ý nghĩa nhất với "Ngọc nữ màn ảnh Việt".

Mẹ hai con Tăng Thanh Hà khoe khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ - Ảnh: Instagram Hoa hậu Tiểu Vy tạm biệt năm cũ bên cạnh mẹ ruột - Ảnh: FB Vũ Thu Phương gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người - Ảnh: FB Diễn viên hài Thu Trang hạnh phúc bên ông xã Tiến Luật và con trai - Ảnh: FB Ca sĩ Mỹ Tâm nhắn nhủ: 'Happy New Year 2020. Đêm diễn cuối năm thật tuyệt, tạm biệt và cảm ơn một năm đã qua - 2019' - Ảnh: FB Thúy Ngân mở tiệc đón năm mới bên bạn bè - Ảnh: FB Mỗi nghệ sĩ có một cách chào đón năm mới khác nhau, nhưng ai cũng hi vọng bước sang năm 2020 sẽ gặt hái thật nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-chao-mung-nam-moi-2020-cuong-do-la-om-vo-con-tren-du-thuyen-ha-tang-khoe-hanh-phuc-binh-yen-347809.html