Tăng Thanh Hà vô tư 'hẹn hò' lúc 11 giờ khuya với trai lạ, không phải ông xã

Cuộc sống của diễn viên Tăng Thanh Hà sau khi kết hôn và sinh con khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Cô thoải mái làm mọi điều mình thích và được chồng ủng hộ.

Bỏ cả danh tiếng và ánh hào quang khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp để lấy chồng sinh con, diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự yêu mến của công chúng. Sau 7 năm làm mẹ hiền vợ đảm, "ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời đang sở hữu cuộc sống viên mãn mà nhiều người mơ ước.

Dù đã có 2 con nhỏ nhưng Hà Tăng vẫn thoải mái hò hẹn với hội bạn thân, cùng chồng đi du lịch nhiều nơi. Cô còn được ông xã Louis Nguyễn ủng hộ và giúp đỡ khi sáng lập ra thương hiệu thời trang của chính mình.

Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng sau gần 10 năm rút khỏi showbiz - Ảnh: FB

Mới đây nhất, bà mẹ hai con gây chú ý khi đăng tải bức ảnh đi ăn khuya cùng người bạn thân khác giới. Cô chia sẻ ảnh bên stylist Trần Quang Tuyến kèm chú thích: "Ổng thấy mình xuất hiện đêm khuya lạ quá cái ổng dắt mình đi ăn luôn cho trọn bộ. Nghìn năm rồi mới cùng nhau ăn tối lúc 11h đêm".



Hà Tăng khoe ảnh đi ăn khuya cùng bạn thân nhiều năm - Ảnh: FB

Đây là đôi bạn thân khác giới hiếm có của làng giải trí Việt - Ảnh: FB

Trần Quang Tuyến là quản lý cũ của Hà Tăng khi còn hoạt động trong showbiz Việt. Có thể nói anh là người bạn khác giới duy nhất mà Tăng Thanh Hà có thể thoải mái kề vai bá cổ, ôm thân mật mà không sợ ông xã ghen, hay công chúng hiểu nhầm. Cả hai xem nhau như người thân, luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

Kỷ niệm 7 năm bên nhau, Tăng Thanh Hà bất ngờ khoe ảnh cưới hiếm hoi trên trang cá nhân Mới đây, vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đồng loạt đăng ảnh cưới cách đây 7 năm lên trang cá nhân khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-thanh-ha-vo-tu-hen-ho-luc-11-gio-khuya-voi-trai-la-khong-phai-ong-xa-344953.html