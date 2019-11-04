Sự thật thú vị chuyện Tăng Thanh Hà ăn mãi vẫn không tăng cân, còn bị chê gầy guộc

Một người anh rất thân của diễn viên Tăng Thanh Hà tiết lộ sự thật thú vị chuyện cô ăn mãi không béo, thường bị nhắc nhở chuyện cân nặng.

Diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên rất hot dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt. Sau gần 10 năm kết hôn với Louis Nguyễn và trải qua hai lần sinh nở, "ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều ý kiến nhận xét thân hình Hà Tăng ngày càng gầy gò. Mới đây, cựu quản lý của Tăng Thanh Hà - Trần Quang Tuyến vừa đăng tải status tiết lộ nhiều điều thú vị. Anh giúp người em thân thiết giải đáp thắc mắc của mọi người xoay quanh vấn đề cân nặng.

Đây là người đàn ông Hà Tăng có thể thoải mái ôm ấp mà không sợ scandal - Ảnh: FB Quản lý cũ tiết lộ Hà Tăng có cơ địa ăn không bao giờ mập: "Nhỏ em gái mình, trời ban cho cái cơ địa, ăn bao nhiêu cũng không mập, thế là em ấy ăn vô tư mỗi ngày, ngoài việc rảnh là nấu muôn vàn món ngon, bày tiệc gia đình, rồi rảnh tí nữa là làm bánh, làm kem, các thể loại bánh, và kem... nó béo ơi là béo... Đó mới là tự phục vụ thôi í, chưa kể kinh doanh nhà hàng... hầu như mỗi tuần đều test chất lượng món ăn, rồi test món mới, rồi gặp bạn bè. Ăn - ăn và ăn... nhưng trời thương ban cho cái cơ địa không bị mập". Cuộc sống của Hà Tăng cũng được người anh thân thiết này bật mí: "Một phần cũng do làm việc nhiều nên em ấy phải tiêu hao khá nhiều năng lượng, một phần ngủ đúng giờ, 8-9h tối con đi ngủ là mẹ cũng ngủ luôn. Với một phần mấy năm nay tự tay chăm hai đứa con nhỏ nên cứ lâu lâu thấy đầy đặn xíu, thì chỉ cần qua 1 cơn cảm sốt của hai đứa nhỏ là em ấy lại khô queo lại như thường".

Cô thường lọt top những mỹ nhân có thân hình gầy đáng báo động của showbiz Việt - Ảnh: FB Mỗi khi đăng ảnh của Tăng Thanh Hà lên mạng xã hội, anh lại liên tục nhận về những câu hỏi như: "Nói Hà mập lên xíu đi ốm quá", "Nói Hà đừng giảm cân nữa em ơi"... Anh giải thích: "Thật ra là không hề giảm cân tí nào! Được cái là 'thần mi nhon' độ, nên được ăn cả thế giới không lo béo". Kèm theo đó, anh chàng còn đăng tải loạt ảnh mới nhất của Tăng Thanh Hà với nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nhan sắc trẻ trung của Hà Tăng dù đã ngoài 30 tuổi - Ảnh: FB Sau 2 lần sinh nở, bà xã Louis Nguyễn sở hữu vóc dáng mảnh mai, thon gọn - Ảnh: FB Dưới bài viết, Hà Tăng còn hài hước đáp lời đàn anh: "Rồi bây giờ bị cái acid bao tử, ta nói khổ lắm, ngày xưa ăn 3 tô thì bây giờ em chỉ được ăn 2 tô thôi".

Linh Rin bị soi tăng cân mũm mĩm sau khi yêu em chồng Tăng Thanh Hà Bên cạnh những ý kiến ghen tỵ khi Linh Rin được bạn trai chăm chút thì cũng có người lo lắng hot girl này sẽ đánh mất vóc dáng mảnh mai.

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