Đâu chỉ Phạm Hương, ‘ngọc nữ’ Tăng Thanh Hà cũng từng bị dân mạng chỉ trích vì hành động kém văn minh ở nơi công cộng

Loạt hành động thiếu ý thức ở nơi công cộng của một số sao Việt như Hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Tăng Thanh Hà… khiến cư dân mạng phải lắc đầu ngao ngán.
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Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ nhận về hàng loạt chỉ trích vì hành động thiếu ý thức của mình ở trời Tây. Cụ thể, trong một đoạn clip đăng tải trên Youtube, người đẹp khoe chuyện đến thăm vựa bí đỏ lớn nhất trong năm ở Mỹ.
Đoạn clip sẽ không có gì đáng nói nếu cư dân mạng không tinh ý phát hiện ra địa điểm này có biển cấm ngồi lên bí ngô. Tuy nhiên, Phạm Hương lại vô tư tạo dáng trên những quả bí. Hành động kém duyên này của cô đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc.
Không chỉ Phạm Hương, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cũng từng gây thất vọng khi hành xử kém văn minh tại một địa điểm du lịch. Theo đó, nàng “Út nhỏ” đã bị dân mạng cho là kém duyên khi đăng ảnh khoe dáng nuột nà nhưng lại ngồi không đúng nơi quy định.
Tương Tự Hà Tăng, Bảo Thy cũng gây tranh cãi khi ngồi không đúng vị trí, thậm chí là đặt giày lên ghế để tạo dáng. Mặc dù sau đó nữ ca sĩ đã giải thích rằng hành động này của cô đã được bảo vệ cho phép nhưng hình ảnh của Bảo Thy trong mắt công chúng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.
Là những nghệ sĩ nổi tiếng và có sức ảnh hưởng tới công chúng, nhiều người cho rằng sao Việt cần thận trọng hơn khi xuất hiện ở nơi công cộng.