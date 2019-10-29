Đâu chỉ Phạm Hương, ‘ngọc nữ’ Tăng Thanh Hà cũng từng bị dân mạng chỉ trích vì hành động kém văn minh ở nơi công cộng

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ nhận về hàng loạt chỉ trích vì hành động thiếu ý thức của mình ở trời Tây. Cụ thể, trong một đoạn clip đăng tải trên Youtube, người đẹp khoe chuyện đến thăm vựa bí đỏ lớn nhất trong năm ở Mỹ.

Nơi Phạm Hương đến thăm có biển cấm ngồi trên bí ngô - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sẽ không có gì đáng nói nếu cư dân mạng không tinh ý phát hiện ra địa điểm này có biển cấm ngồi lên bí ngô. Tuy nhiên, Phạm Hương lại vô tư tạo dáng trên những quả bí. Hành động kém duyên này của cô đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc.