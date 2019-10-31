Tổng hợp những màn hóa trang Halloween cực chất của vợ chồng Tăng Thanh Hà

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà hào hứng đăng tải hình ảnh hóa trang Halloween cùng ông xã Louis Nguyễn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Đến hẹn lại lên, cặp vợ chồng nổi tiếng Vbiz – nữ diễn viên Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn lại chiêu đãi người hâm mộ màn hóa trang Halloween cực chất. Trên trang cá nhân, nàng “Út nhỏ” hào hứng khoe màn hóa trang thành cặp đôi Woody và Jessie trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Toy Story”.

Tạo hình của vợ chồng Tăng Thanh Hà trong mùa Halloween năm nay - Ảnh: IG

Ngay lập tức, hình ảnh này đã gây sốt mạng xã hội với hơn 60.000 lượt thích từ người hâm mộ. Dưới bài đăng của Tăng Thanh Hà, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi tạo hình của cặp đôi: “Dễ thương ghê”, “Dễ thương quá ạ! Năm nào đến Halloween anh chị cũng làm mọi người bất ngờ”, “Giống quá chị ơi”…

Qua mỗi mùa Halloween, những màn hóa trang cực công phu của vợ chồng Hà Tăng luôn tạo bất ngờ cho người hâm mộ. Từ tạo hình dễ thương đến cool ngầu, cặp đôi đều đã thử qua.

Cặp đôi từng khiến fan bật cười vì tạo hình hết sức dễ thương này - Ảnh: Internet

Nếu muốn anh chị cool ngầu thì sẽ có ngay nhé! - Ảnh: Internet

Cặp đôi rất chịu đầu tư cho mỗi mùa Halloween - Ảnh: Internet

Nhìn lại những màn hóa trang trước đây của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn, cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ trước độ chịu chơi của cặp đôi.

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