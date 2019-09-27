Khoe ảnh 'tình bể bình' bên Louis Nguyễn, Hà Tăng tiết lộ sự thay đổi của hai vợ chồng sau 10 năm bên nhau

Sau 3 năm yêu và 7 năm chính thức "về chung nhà", hiện diễn viên Tăng Thanh Hà đang sở hữu tổ ấm viên mãn bên chồng và hai con xinh xắn.

Khi đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, diễn viên Tăng Thanh Hà quyết định kết hôn và rút lui khỏi làng giải trí Việt. Dù lui về hậu trường nhưng "ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời vẫn nhận được sự yêu mến, quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, cuộc sống của Hà Tăng khi về làm dâu nhà "trâm anh thế phiệt" luôn thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Cuộc sống bình yên của Tăng Thanh Hà bên hai con sau khi rời xa màn ảnh nhỏ - Ảnh: FB

Gần 10 năm kết hôn và có 2 con chung, tình yêu cặp đôi dành cho nhau vẫn không thay đổi - Ảnh: FB

Mới đây, Tăng Thanh Hà vừa đăng tải lên trang cá nhân khoảnh khắc tựa đầu vào vai ông xã Louis Nguyễn vô cùng tình cảm nhân kỷ niệm 10 năm yêu nhau và chú thích cực dễ thương: "Ngày mới biết nhau da còn căng bóng, bây giờ hai đứa có nếp nhăn hết rồi". Nữ diễn viên hạnh phúc khi được "già" theo năm tháng bên cạnh ông xã Louis Nguyễn.

Sau 1 thập kỷ gắn bó, họ sở hữu gia đình hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Dưới bài viết của mỹ nhân họ Tăng, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Đặc biệt, hàng loạt tên tuổi đình đám như: đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Quang Dũng, Trà My, Đỗ Mạnh Cường, Hiếu Hiền... cũng gửi đến Hà Tăng những lời chúc tốt đẹp.

Mọi người dành lời chúc tốt đẹp nhất cho cặp đôi - Ảnh: FB

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn vào năm 2012. Sau 7 năm "góp gạo thổi cơm chung", tổ ấm của họ thực sự viên mãn khi hai nhóc tỳ "đủ nếp, đủ tẻ" đáng yêu lần lượt chào đời.

Đứng chung một khuôn hình, Tăng Thanh Hà và Đặng Thu Thảo “bất phân thắng bại” về nhan sắc Theo đó, Băng Di cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà vốn có mối quan hệ thân thiết từ lâu nhưng vì bận rộn với công việc cá nhân nên không phải lúc nào cũng dành thời gian gặp gỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-tinh-be-binh-ben-louis-nguyen-ha-tang-tiet-lo-su-thay-doi-cua-hai-vo-chong-sau-10-nam-ben-nhau-339153.html