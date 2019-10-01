‘Ngọc nữ’ vạn người mê như Hà Tăng lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa

Hậu trường 01/10/2019 11:43

Vốn là người đẹp nổi tiếng của showbiz Việt nhưng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cũng không thoát khỏi cảnh bị ‘dìm hàng’ nhan sắc với ảnh chưa qua photoshop.

Dù không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng những thông tin về nữ diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Từng là “ngọc nữ màn ảnh” được nhiều người yêu mến, Hà Tăng sở hữu vẻ đẹp không góc chết và đầy thần thái.

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Nhan sắc của Hà Tăng là điều không ai có thể phủ nhận – Ảnh: Internet

Hiện tại, Hà Tăng đã là mẹ của 2 nhóc tì nhưng mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, cô vẫn chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo.

Mới đây, bà xã Louis Nguyễn đã có mặt tại một sự kiện triển lãm nghệ thuật để ủng hộ một người bạn thân thiết. Qua những bức ảnh được Hà Tăng đăng lên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên trông vô cùng trẻ trung với gu thời trang sành điệu.

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Hà Tăng diện áo trắng và mũ đen giản dị nhưng vẫn đầy thần thái - Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, với những bức ảnh bị chụp lén và chưa qua chỉnh sửa, Tăng Thanh Hà lại để lộ dấu hiệu tuổi tác. Ở góc chụp nghiêng, nhiều người cho rằng nàng “Út nhỏ” vẫn ghi điểm nhờ khuôn mặt nhỏ nhắn và các đường nét thanh tú. Thế nhưng với góc chụp chính diện, nữ diễn viên có phần kém sắc hơn vì gương mặt đơ cứng thiếu tự nhiên.

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Hà Tăng không lộ nhiều khuyết điểm ở góc chụp nghiêng...

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... nhưng với góc chụp chính diện, cô để lộ gương mặt thiếu tự nhiên - Ảnh: Internet

Bên cạnh một số ý kiến bày tỏ sự thất vọng với nhan sắc thật của nàng “ngọc nữ”, nhiều người hâm mộ cho rằng do góc chụp và ánh đèn nên gương mặt Hà Tăng không được hoàn hảo.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Hà Tăng Louis Nguyễn

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