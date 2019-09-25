Đáng yêu như con gái Hà Tăng, vẽ tranh chân dung cả gia đình nhưng ai nhìn vào cũng phải phì cười

Dù chỉ mới 2 tuổi, con gái Tăng Thanh Hà đã bộc lộ sở thích hội họa khi vẽ tranh chân dung cả gia đình để tặng mẹ.

Từ lúc chào đời, hai thiên thần nhỏ nhà Hà Tăng và Louis Nguyễn luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, từ sau khi vô tình lộ mặt trước công chúng, con gái Tăng Thanh Hà – bé Chloe ngày càng được chú ý nhiều hơn.

Hai thiên thần nhỏ Richard và Chloe nhà Hà Tăng - Ảnh: Instagram

Nhan sắc đáng yêu của con gái Hà Tăng - Ảnh: Internet

Cô bé được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp của nàng “Út nhỏ” với khuôn mặt trái xoan, vầng trán cao, mũi thẳng và hàng lông mi khá dài. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Chloe đã sớm bộc lộ những sở thích liên quan đến nghệ thuật như khiêu vũ, hội họa…

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hà Tăng bất ngờ khoe bức tranh gia đình do chính tay con gái Chloe vẽ kèm đoạn hội thoại đầy hóm hỉnh của hai mẹ con:

“Tăng Thanh Hà: Chloe, đây là gì vậy? Là con sứa à?

Chloe: Là gia đình của mình đấy ạ!”

Không chỉ đáng yêu, con gái Hà Tăng còn khiến người hâm mộ thích thú khi vẽ tranh chân dung tặng bố mẹ - Ảnh: Instagram

Qua bức tranh được chia sẻ, nhiều người tỏ ra thích thú trước nét vẽ có phần nguệch ngoạc nhưng lại vô cùng đáng yêu của Chloe. Tuy bức vẽ chưa hoàn hảo nhưng tình cảm mà cô bé dành cho các thành viên trong gia đình lại vô cùng ngọt ngào.

Richard - anh trai Chloe có sở thích đọc sách - Ảnh: Instagram

Có thể thấy, vợ chồng Hà Tăng luôn để các con thoải mái theo đuổi sở thích cá nhân của mình. Trước đó, ông xã Hà Tăng – doanh nhân Louis Nguyễn cũng từng chia sẻ về sở thích đọc sách của cậu cả Richard.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-yeu-nhu-con-gai-ha-tang-ve-tranh-chan-dung-ca-gia-dinh-nhung-ai-nhin-vao-cung-phai-phi-cuoi-338989.html