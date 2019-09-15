Vừa bị nghi hôn nhân trục trặc, Hà Tăng lại gây chú ý với dòng bình luận dưới bài đăng của ông xã Louis Nguyễn

Mới đây, doanh nhân Louis Nguyễn – ông xã nữ diễn viên Tăng Thanh Hà bất ngờ đăng hình quảng cáo của vợ lên trang cá nhân nhưng gây chú ý nhất lại là bình luận của nàng “Út Nhỏ”.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà bất ngờ khiến fan lo lắng khi đăng tải một dòng trạng thái đầy tâm trạng trên Instagram. Cụ thể, người đẹp chia sẻ tâm trạng đầy buồn bã và ẩn ý cho biết “'không còn quá nhiều kỳ vọng về một ai đó”. Nhiều người đồn đoán có thể Hà Tăng đang gặp trục trặc trong hôn nhân bởi lẽ cô rất hiếm khi đăng tải những bài viết mang tính tiêu cực lên mạng xã hội.

Dòng trạng thái đầy tâm trạng của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Instagram

Ngay sau dòng trạng thái của bà xã, Louis Nguyễn đã đăng tải hình ảnh tấm poster quảng cáo có hình Tăng Thanh Hà lên trang cá nhân với tâm trạng khá phấn khích. Dưới bài đăng của Louis Nguyễn, Hà Tăng lập tức gửi tới chồng 1 icon trái tim đầy tình cảm. Động thái này của nữ diễn viên như ngầm phủ nhận tin đồn rạn nứt tình cảm của cả hai.

Hà Tăng bình luận dưới bài đăng của Louis Nguyễn - Ảnh: Instagram

Sự tương tác dễ thương này của cặp đôi khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn đồng loạt thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho tình yêu của Hà Tăng và Louis Nguyễn: “Anh chồng tuyệt vời nhất hệ mặt trời”, “Người phụ nữ thành công mọi mặt”, “Hai vợ chồng cưng ghê”, “Đập tan dư luận”…

Cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhưng những thông tin về cuộc sống hôn nhân của Tăng Thành Hà vẫn luôn được khán giả quan tâm. Hiện tại, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ và tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng con.

7 năm làm dâu nhà hào môn, Hà Tăng lần đầu tiết lộ bí quyết để mãi hạnh phúc Diễn viên Tăng Thanh Hà nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cư dân mạng khi tiết lộ bí quyết đơn giản giúp cuộc sống thật hạnh phúc.

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