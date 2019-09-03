Vợ chồng Hà Tăng thay nhau khoe ảnh con trên trang cá nhân, điều gây chú ý nhất là sở thích đặc biệt của cậu cả

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của các con với người hâm mộ.

Vốn là cặp đôi kín tiếng của showbiz Việt, vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư với công chúng. Trước đó, cặp đôi chỉ thỉnh thoảng khoe ảnh hai con lên mạng xã hội hoặc đăng tải những câu chuyện nhỏ thú vị về cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, những bức ảnh của Richard và Chloe cũng chỉ được chụp từ đằng sau hoặc góc nghiêng.

Gia đình 'đủ nếp, đủ tẻ' của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của các con lên mạng xã hội. Mới đây, chồng doanh nhân của Hà Tăng đã đăng tải khoảnh khắc cậu quý tử đầu lòng Richard Nguyễn đang lựa sách vô cùng chăm chú. Có thể nhận thấy, cậu bé ngày càng ra dáng anh cả và có sở thích đọc sách như người lớn.

Cậu cả nhà Louis Nguyễn đã bộc lộ sở thích đọc sách - Ảnh: Instagram

Ngay sau đó, Hà Tăng cũng đăng tải bức ảnh chụp hai con lên trang Instagram kèm dòng trạng thái đầy hạnh phúc: “Nắng của mẹ”. Khoảnh khắc cực đáng yêu này của Richard và Chloe khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú.

Hình ảnh mới nhất của 2 thiên thần nhỏ Richard và Chloe - Ảnh: Instagram

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen hai thiên thần nhỏ nhà Hà Tăng ngày càng cao lớn phổng phao thấy rõ. Bên cạnh đó là những bình luận chúc cho gia đình nữ diễn viên luôn hạnh phúc: “Các bé lớn nhanh thiệt nhanh”, “Cưng quá chị ơi”, “Yêu 2 em quá”, “Chúc em giữ mãi hạnh phúc gia đình mà em đang có”…

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