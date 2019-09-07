7 năm làm dâu nhà hào môn, Hà Tăng lần đầu tiết lộ bí quyết để mãi hạnh phúc

Diễn viên Tăng Thanh Hà nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cư dân mạng khi tiết lộ bí quyết đơn giản giúp cuộc sống thật hạnh phúc.

7 năm rời xa làng giải trí Việt, tên tuổi của diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn chưa bao giờ bị công chúng quên lãng. Cuộc sống của cô sau khi về làm dâu gia đình "trâm anh thế phiệt" luôn là đề tài nóng hổi, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tăng Thanh Hà là một người kín tiếng trong chuyện đời tư. Song thời gian gần đây, "Ngọc nữ màn ảnh Việt" dường như đã cởi mở hơn. Cô thường xuyên đăng ảnh đời thường bên chồng doanh nhân. Đặc biệt, những hình ảnh về hai nhóc tỳ cũng được Hà Tăng chia sẻ nhiều hơn, dù vẫn khéo léo che đi diện mạo của các con.

Những khoảnh khắc hiếm hoi của ông xã và hai con được Hà Tăng chia sẻ trong thời gian gần đây - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, Tăng Thanh Hà vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ bí quyết để bản thân luôn hạnh phúc.

"Hạnh phúc của ta phụ thuộc vào thói quen suy nghĩ mà ta nuôi dưỡng. Vậy nên hàng ngày hãy tập luyện lối suy nghĩ hạnh phúc. Hãy nuôi dưỡng trái tim vui vẻ, phát triển thói quen hạnh phúc và cuộc sống sẽ là bữa tiệc không tan", Tăng Thanh Hà bộc bạch.

Hà Tăng trong chuyến du lịch Đà Lạt gần nhất - Ảnh: FB

Khoảnh khắc đời thường bình dị của nàng 'Ngọc nữ' - Ảnh: FB

Theo đó, bà mẹ hai con quan niệm, hạnh phúc phụ thuộc vào suy nghĩ và cách sống của mỗi người. Có lẽ vì điều này mà Tăng Thanh Hà không bao giờ khoe khoang cuộc sống xa hoa với nhà lầu, xe tiền tỷ hay đồ hiệu đắt tiền trên mạng xã hội. Hạnh phúc của cô là những chuyến du lịch cùng chồng, vui đùa bên hai con. Hay mỗi buổi sáng tập yoga rèn luyện sức khỏe, tưới hoa và được hòa mình vào thiên nhiên...

Nữ diễn viên cởi mở hơn với công chúng về cuộc sống hạnh phúc sau khi có con - Ảnh: FB

Có lẽ đây chính là bí quyết giúp cô luôn có cuộc sống bình yên, hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

Hội ngộ sau 15 năm, Tăng Thanh Hà trao 'tình cũ' cái ôm thắm thiết, tình tứ Hội ngộ diễn viên Quốc Thái sau 15 năm đóng phim "Hương phù sa", diễn viên Tăng Thanh Hà vui vẻ trao đàn anh cái ôm thân mật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-nam-lam-dau-nha-hao-mon-ha-tang-lan-dau-tiet-lo-bi-quyet-de-mai-hanh-phuc-337046.html