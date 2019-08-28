Hội ngộ sau 15 năm, Tăng Thanh Hà trao 'tình cũ' cái ôm thắm thiết, tình tứ

Hội ngộ diễn viên Quốc Thái sau 15 năm đóng phim "Hương phù sa", diễn viên Tăng Thanh Hà vui vẻ trao đàn anh cái ôm thân mật.

Bất ngờ hội ngộ diễn viên Trương Minh Quốc Thái tại Đà Lạt sau 15 năm đóng chung phim Hương phù sa, diễn viên Tăng Thanh Hà vô cùng hào hứng. Trên trang cá nhân, nàng "Út Nhỏ" khoe ảnh ôm thắm thiết "tình cũ" sau thời gian dài gặp lại.

Hà Tăng viết: "15 năm, bây giờ anh em mình có nếp nhăn hết rồi anh Việt ơi" (Tên nhân vật của Quốc Thái trong phim Hương phù sa - NV).

Tăng Thanh Hà khoe ảnh hội ngộ đàn anh sau 15 năm làm người tình trong phim 'Hương phù sa' - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Quốc Thái cũng khoe ảnh chụp với đàn em và bồi hồi viết: "Anh em tụi tui tình cờ gặp nhau nơi thành phố Sương Mù, vẫn thắm thiết như chưa hề có khoảng cách 15 năm. Thanh xuân của các bạn từng có cặp đôi này trong lòng không nè?!?".

Cả hai trao nhau cái ôm thắm thiết khiến khán giả xúc động - Ảnh: FB

Hình ảnh cặp đôi hội ngộ sau 15 năm làm mọi người bồi hồi - Ảnh: FB

Hương phù sa từng là bộ phim đình đám gây sốt màn ảnh nhỏ một thời. Phim xoay quanh câu chuyện một gia đình có truyền thống làm xuồng ghe ở miền Tây. Phim cũng nói về chuyện tình đẹp của cô nàng "Út Nhỏ" (Tăng Thanh Hà) với anh chàng họa sĩ tên "Việt" (Quốc Thái). Đây cũng là vai diễn góp phần giúp tên tuổi của Hà Tăng và Quốc Thái đến gần hơn với công chúng cả nước.



Tăng Thanh Hà và Quốc Thái trong 'Hương phù sa' cách đây 15 năm - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù không còn hoạt động trong showbiz nhưng tên tuổi của "Ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn được mọi người quan tâm. Riêng Quốc Thái, anh vẫn tham gia diễn xuất dù không còn rầm rộ như xưa. Ngoài đóng phim, nam diễn viên còn lấn sân sang MC và ca hát. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Tăng Thanh Hà vừa khoe mặt con gái giờ lại tiết lộ về tính cách đáng yêu của Chloe Nguyễn khi chơi với mẹ Dù sinh ra trong gia đình giàu có, quyền lực nhưng Tăng Thanh Hà vẫn muốn con gái trưởng thành theo đúng độ tuổi và giống như bao bạn nhỏ khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-ngo-sau-15-nam-tang-thanh-ha-trao-tinh-cu-cai-om-tham-thiet-tinh-tu-335938.html