Nữ người mẫu xinh đẹp, nóng bỏng bị nghi đang hẹn hò với em chồng Tăng Thanh Hà là ai?

Hậu trường 15/08/2019 11:52

Người mẫu Linh Rin – bạn gái tin đồn của em chồng Hà Tăng không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ vì vẻ đẹp kiêu sa mà còn bởi cuộc sống đầy sang chảnh của cô.

Thời gian gần đây, người mẫu Linh Rin liên tục vướng vào nghi vấn đang hẹn hò cùng doanh nhân Phillip Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà. Cặp đôi bị bắt gặp thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những bữa tiệc thân mật của gia đình, check in du lịch cùng một địa điểm, diện đồ đôi… Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng nhiều người vẫn tin rằng cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò.

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Linh Rin ngồi cạnh Phillip Nguyễn trong một bữa tiệc gia đình - Ảnh: Internet

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Cặp đôi check in cùng một địa điểm - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, cái tên Linh Rin bỗng khiến nhiều người chú ý và tò mò. Được biết, Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 và là một mẫu ảnh có tiếng tại Hà Nội.

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Linh Rin là mẫu ảnh có tiếng tại Hà Nội - Ảnh: Internet
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Vóc dáng nóng bỏng của người đẹp - Ảnh: Internet
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Gương mặt cuốn hút của Linh Rin - Ảnh: Internet

Năm 2017, Linh Rin từng ghi dấu trong lòng khán giả khi giành được Á quân của cuộc thi “The Look”. Ngoài công việc người mẫu, cô còn thử sức với công việc diễn xuất, ca hát... Tuy nhiên những năm gần đây, Linh Rin tập trung cho việc du học tại Anh và trở nên kín tiếng hơn.

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Hiện tại cô đang tập trung cho việc học - Ảnh: Internet

Nhờ sở hữu vóc dáng nóng bỏng và gương mặt sắc sảo, trang cá nhân của Linh Rin có hơn 80 nghìn người theo dõi.

Trên Instagram, cô nàng thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch vòng quanh thế giới đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, Linh Rin không hề kém cạnh bất cứ người nổi tiếng nào của Vbiz trong việc sở hữu những món đồ hiệu đắt đỏ.

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Người đẹp khoe những món đồ hiệu trên Instagram cá nhân - Ảnh: Internet
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Cô thường xuyên có những chuyến du lịch sang chảnh - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Linh Rin:

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Chính vì vậy, không ít người tỏ ra ngưỡng mộ cuộc sống của bạn gái tin đồn Phillip Nguyễn.

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Từ khóa:   Phillip Nguyễn Tăng Thanh Hà Linh Rin

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