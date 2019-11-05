Kỷ niệm 7 năm bên nhau, Tăng Thanh Hà bất ngờ khoe ảnh cưới hiếm hoi trên trang cá nhân

Mới đây, vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đồng loạt đăng ảnh cưới cách đây 7 năm lên trang cá nhân khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
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Vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn được xem là cặp đôi vàng của showbiz Việt. Cả hai không chỉ đẹp đôi mà còn rất thành công trong sự nghiệp khiến nhiều người nể phục.
Từ sau khi về chung một nhà, vợ chồng Hà Tăng khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà và ông xã chỉ thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh gia đình hoặc những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ lại những bức ảnh hiếm hoi trong lễ cưới năm xưa đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái đầy hạnh phúc: “Giờ này 7 năm trước mình làm cô dâu, bây giờ mình làm vợ và mẹ của 2 đứa trẻ”.
Trước đó, doanh nhân Louis Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh trong lễ cưới và gửi đến vợ lời ngọt ngào: “A date to remember 04.11.12. Happy anniversary to the most awesome wife and caring mother. To creating many more experiences together”. (Tạm dịch: “Một ngày đáng nhớ 04/11/2012. Gửi lời chúc mừng kỷ niệm đến người vợ và người mẹ tuyệt vời nhất. Hãy cùng nhau tạo ra nhiều trải nghiệm hơn nhé”).
Dưới bài đăng của vợ chồng Tăng Thanh Hà, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi: “Chúc anh chị luôn hạnh phúc”, “Gia đình đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Việt”, “Mãi mãi hạnh phúc nha anh chị”, “Vợ chồng nhà này siêu đáng yêu”...