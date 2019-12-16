Hội ngộ Lương Mạnh Hải tròn 11 năm ‘Bỗng dưng muốn khóc’ lên sóng, Tăng Thanh Hà gây choáng với nhan sắc bị chụp lén

Tròn 11 năm “Bỗng dưng muốn khóc” lên sóng, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải đã có cuộc hội ngộ tại Hà Nội.

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà từng là cặp đôi vô cùng ăn ý và được nhiều khán giả yêu mến khi tham gia bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

'Bỗng dưng muốn khóc' là bộ phim truyền hình từng làm mưa làm gió một thời - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Lương Mạnh Hải bất ngờ đăng ảnh hội ngộ cùng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà tại Hà Nội. Được biết, sau 11 năm bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” lên sóng, cặp đôi mới có dịp “hẹn hò” riêng tư.

Sau 11 năm trôi qua, nhan sắc của cả hai được nhận xét không mấy thay đổi – Ảnh: IG

Cặp đôi nổi tiếng của ‘Bỗng dưng muốn khóc’ tươi cười rạng rỡ khi có dịp ôn lại chuyện xưa ở Hà Nội – Ảnh: IG

Qua hình ảnh chia sẻ, Lương Mạnh Hải khoe ảnh được Hà Tăng tặng quà Giáng sinh. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất lại chính là nhan sắc của nàng “ngọc nữ” khi bị chụp lén. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng Tăng Thanh Hà vẫn vô cùng nổi bật với góc nghiêng đẹp không tì vết.

Dưới bài đăng của Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà không giấu được niềm hạnh phúc khi gặp lại bạn cũ: “Hôm nay gặp nhau vui quá anh”. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước cuộc tái ngộ của cặp đôi: “Yêu cặp đôi này chết mất”, “Ôi, tuổi thơ một thời của tụi em”, “Thích 2 anh chị rất nhiều ạ”…

Bình luận của Hà Tăng - Ảnh: IG

Hiện tại, cặp tình nhân màn ảnh năm nào đã có cuộc sống riêng viên mãn và sự nghiệp thành công.

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