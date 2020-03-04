Công khai đăng ảnh hẹn hò cùng ‘Tuesday’, Cường Đô la đang làm gì thế này?

Hậu trường 04/03/2020 17:16

Được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng mới đây, Cường Đô la - ông xã Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ ảnh đi ăn cùng một cô gái giấu mặt.

Tháng 7/2019, Cường Đô laĐàm Thu Trang chính thức về chung một nhà sau khi tổ chức đám cưới xa hoa tại một khách sạn sang trọng bậc nhất ở TP. Hồ Chí Minh.

Dù không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống hôn nhân nhưng chàng doanh nhân phố núi vốn được tiếng yêu chiều bà xã hết mực. Bận rộn với công việc kinh doanh là thế nhưng Cường Đô la luôn dành thời gian đưa Đàm Thu Trang đi du lịch nước ngoài hay tặng vợ những món hàng hiệu đắt đỏ.

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Cường Đô la và Đàm Thu Trang vô cùng hạnh phúc sau khi kết hôn - Ảnh: FB
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Cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi - Ảnh: FB

Mới đây, "đại gia phố núi" bất ngờ gây chú ý khi đăng tải bức ảnh hẹn hò cùng một cô gái giấu mặt với dòng trạng thái: “Ăn trưa với Tuesday”. Vốn có lịch sử tình trường dài dằng dặc, Cường Đô la khiến không ít người hoang mang khi công khai đi ăn với “người thứ ba” ngay trên mạng xã hội.

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Cường Đô La đăng ảnh hẹn hò cùng ‘Tuesday’ trên Facebook cá nhân – Ảnh: FB

Ngay lập tức, bức ảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đây chỉ là một trò đùa của Cường Đô la. Bởi lẽ, cô gái bí ẩn trong bức ảnh kia chính là Đàm Thu Trang.

Sau khi biết được sự thật, dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú trước màn “troll” bà xã của doanh nhân phố núi. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng trước đây, Cường Đô la giờ đây đã biết trêu bà xã nhưng lại khiến người hâm mộ một phen “thót tim”.

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Cặp đôi Đàm Thu Trang và Cường Đô la đang cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc trong chuyến du lịch đầu năm tại Mỹ.

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