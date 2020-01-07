Bị dân mạng 'soi' dấu hiệu mang thai, Đàm Thu Trang cứ ra ngoài là mặc đồ rộng, che eo kín mít

Sau hơn 1 năm kết hôn, bà xã Cường Đô la liên tục vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Đàm Thu Trang bày tỏ mong muốn sớm sinh con khi hội bạn thân đều đã lên chức mẹ. Trên trang cá nhân, Cường Đô la cũng từng thích một bình luận ám chỉ việc Đàm Thu Trang đang mang thai.

Là cặp đôi nổi tiếng Vbiz, những thông tin xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang luôn thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Khoảng thời gian gần đây, cư dân mạng còn tinh ý phát hiện ra bà xã Cường Đô la lộ dấu hiệu tăng cân, gương mặt tròn trịa trông thấy và phần eo cũng lớn bất thường.

Từ sau khi vướng tin đồn mang thai, cô nàng rất chăm diện trang phục rộng – Ảnh: FB

Mới đây, Đàm Thu Trang tiếp tục gây chú ý khi cùng chồng tham gia một sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh. Diện bộ suit đỏ nổi bật nhưng khá rộng, nữ người mẫu khéo léo che vòng 2. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhận ra bà xã Cường Đô la “phát tướng” hơn trước rất nhiều. Điều này khiến công chúng càng thêm tin tưởng vào tin đồn Đàm Thu Trang đang mang thai.

Đàm Thu Trang mặc cả cây suit rộng để che eo - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Đàm Thu Trang, bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận mong vợ chồng Cường Đô la sẽ sớm có tin vui: “Chúc vợ chồng cháu năm nay có em bé. Hạnh phúc và thành công”, “Mong nhận được tin vui từ anh chị”…

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là đồn đoán của cư dân mạng. Hiện tại, vợ chồng doanh nhân phố núi vẫn giữ im lặng trước thông tin này.