Vi vu nước Mỹ dịp đầu năm, Đàm Thu Trang được ông xã dành tặng điều đặc biệt khiến hội chị em ‘đỏ mắt’ ghen tỵ

Ngoài thời gian dành cho công việc kinh doanh, cả hai thường cùng nhau đi du lịch khắp nơi - Ảnh: FB

Từ sau khi “về chung một nhà”, cuộc hôn nhân hạnh phúc của Đàm Thu Trang và Cường Đô la luôn khiến công chúng phải ngưỡng mộ. Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng thỉnh thoảng, cả hai vẫn chia sẻ về những chuyến du lịch cùng nhau trên mạng xã hội.

Mới đây, vợ chồng chàng doanh nhân phố núi đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ để hâm nóng tình cảm. Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang liên tục chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã đến người hâm mộ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Đàm Thu Trang và Cường Đô la cùng nhau vi vu trời Tây – Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất chính là món quà mà Đàm Thu Trang được chồng đại gia tặng trong chuyến du lịch này. Cụ thể, người đẹp không giấu được niềm hạnh phúc khi khoe chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ nhận được từ Cường Đô la lên Instagram kèm dòng chú thích: “Gift from him” (Tạm dịch: Món quà từ anh).

Đàm Thu Trang khoe được ông xã tặng nhẫn kim cương trong ngày đầu năm – Ảnh: IG

Nhiều người không khỏi ghen tỵ với cuộc hôn nhân viên mãn của cả hai – Ảnh: FB

Không chỉ công khai nói lời yêu thương với Đàm Thu Trang trên mạng xã hội, Cường Đô la còn rất yêu chiều bà xã. Khoảng thời gian Đàm Thu Trang vướng tin đồn mang thai con đầu lòng, đại gia phố núi liên tục tháp tùng bà xã đi mua sắm, hẹn hò lãng mạn. Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng mong chờ ngày cặp đôi lên tiếng xác nhận “tin vui” trước công chúng.