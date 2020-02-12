Bà xã Cường Đô la bí mật mừng sinh nhật chồng lúc nửa đêm nhưng gây chú ý nhất lại là món quà đầy bá đạo này

Cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú trước màn tổ chức sinh nhật bá đạo của người mẫu Đàm Thu Trang dành cho Cường Đô la.

Hôm nay (12/2) là sinh nhật lần thứ 38 của ông xã Đàm Thu Trang – doanh nhân Cường Đô la. Để dành tặng ông xã món quà bất ngờ, người mẫu Đàm Thu Trang đã tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật và chúc mừng ông xã lúc nửa đêm.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ người mẫu chia sẻ hình ảnh Cường Đô la chuẩn bị thổi nến mừng sinh nhật kèm dòng trạng thái: “Happy birthday... sweetheart” .

Bài đăng gây chú ý của bà xã Cường Đô la - Ảnh: FB

Theo đó, Đàm Thu Trang đã tự chế một chiếc bánh sinh nhật đặc biệt chỉ với bánh ngọt và nho xanh để tặng ông xã. Người đẹp còn hài hước cho biết “nửa đêm bị vợ dựng đầu dậy” nên Cường Đô la vẫn còn mơ màng sau khi tỉnh giấc.

Cận cảnh chiếc bánh kem bá đạo của người đẹp - Ảnh: FB

Màn chúc mừng sinh nhật của Đàm Thu Trang dành cho ông xã khiến người hâm mộ phải bật cười thích thú. Dù mọi thứ đều vô cùng giản dị nhưng có thể thấy, cả hai đang rất hạnh phúc.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Đàm Thu Trang, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước chiếc bánh tự chế bá đạo của nữ người mẫu, đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Cường Đô la: “Bánh xuất sắc quá mẹ nó ơi. Happy birthday anh”, “Bánh sinh nhật từ Chocopie và nho? Khẩu vị lạ ha”, “Ôi cái bánh trông yêu thế, chúc mừng sinh nhật anh”, “Dễ thương quá em, chúc mừng sinh nhật anh Cường em nhé”, “Chúc em thêm tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công lớn”…

Dân mạng tiếp tục ‘soi’ ra bằng chứng vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã có ‘tin vui’ Giữa tin đồn mang thai, người mẫu Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô la lộ bụng to lùm lùm dù diện váy rộng che khéo vòng 2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-cuong-do-la-bi-mat-mung-sinh-nhat-chong-luc-nua-dem-nhung-gay-chu-y-nhat-lai-la-mon-qua-day-ba-dao-nay-350710.html