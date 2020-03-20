Sau 1 ngày viết tâm thư ủng hộ con trai ‘cố thủ London’, Chi Bảo vội đưa quý tử về nước tránh dịch vì lý do này

Mới đây, nam diễn viên Chi Bảo đã quyết định đưa con trai Jack Phạm về nước vì thời gian nghỉ học tại Anh dài hơn dự kiến.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, chính phủ Anh đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học trong nước từ ngày 20/3. Gia đình diễn viên Chi Bảo vô cùng lo lắng vì con trai đang du học tại Anh. Con trai Chi Bảo đang du học tại Anh - Ảnh: Internet Hôm qua (19/3), diễn viên Chi Bảo đã đăng tải một bức tâm thư đầy xúc động lên trang Facebook cá nhân để ủng hộ tinh thần cho con trai nơi xứ người: “Cố thủ London! Cuộc sống luôn thế con à, hãy chuẩn bị cho mình một kế hoạch ứng phó như một chiến binh dũng cảm, cứ lo nhưng đừng sợ sệt. Thương và tin cậy!”.

Chi Bảo đăng ảnh con trai đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng từ đồ ăn, nước uống, giấy vệ sinh… để chống dịch – Ảnh: FB Tuy nhiên, cách đây ít giờ, Chi Bảo bất ngờ gây chú ý khi thông báo: “Tin mới nhận, trường đóng cửa đến tháng 9! Xong, về thôi con trai!”. Theo đó, dưới phần bình luận, nam diễn viên giải thích thêm: “Tưởng chừng cách ly 2 tháng đổ lại thì để cậu nhóc chiến đấu, ai dè lâu thế thì về nhỉ?”.

Bài đăng mới nhất của Chi Bảo - Ảnh: FB Theo chia sẻ của Chi Bảo, trước đó gia đình nam diễn viên chưa biết được lịch nghỉ học cụ thể nên vẫn ủng hộ con trai ở lại Anh. Thế nhưng, khi nhận thấy thời gian nghỉ học kéo dài hơn dự kiến và tình hình dịch ở châu Âu khá phức tạp nên Chi Bảo đã quyết định đưa quý tử về nước. Bạn bè ủng hộ quyết định của Chi Bảo - Ảnh: FB Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và khán giả ủng hộ quyết định này của Chi Bảo: “Đón cháu về thôi anh nhé!”, “Chúc cháu bình an”, “Bay luôn còn kịp anh”, “Về nhà học online được anh ạ, lại còn được gần gia đình. Tốt mà”, “Bay về nhanh còn kịp anh ơi. Chứ bên Anh giờ nguy hiểm quá rồi”…

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