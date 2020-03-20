Nóng: Nhà chồng Hà Tăng cam kết quyên góp 30 tỷ đồng để chống dịch Covid-19 và hạn mặn

Bố chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tuyên bố sẽ quyên góp 30 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn ở miền Tây.
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Sáng 20/3, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, nhiều sao Việt cùng các mạnh thường quân đã đến quyên góp tiền và nhiều trang thiết bị y tế để cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo sẽ ủng hộ 30 tỷ đồng trong công tác phòng chống dịch và hạn mặn.
Cụ thể, 25 tỷ đồng sẽ được chi cho các trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19, 5 tỷ còn lại sẽ dành ủng hộ người dân miền Tây bị hạn mặn.
Trước đó, MC Trấn Thành tiết lộ nhà chồng Tăng Thanh Hà đã ủng hộ hơn 6 tỷ đồng để lắp đặt phòng áp lực âm chống dịch Covid-19. Đại diện truyền thông của bà Lê Hồng Thuỷ Tiên - vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng xác nhận về thông tin này. Người này cho biết, đó chỉ là con số khởi đầu, gia đình Tiên Nguyễn sẽ tiếp tục ủng hộ cho công tác phòng chống dịch.
Trước đó, Tiên Nguyễn (Nguyễn Hồng Thảo Tiên) đã tiếp xúc với bệnh nhân số 17 khi tham gia tuần lễ thời trang Milan (Ý). Cô được bố mẹ thuê chuyên cơ riêng đưa về Việt Nam vào ngày 9/3. Khi vừa về đến TP. Hồ Chí Minh, Tiên Nguyễn được đưa đi cách ly điều trị vì dương tính với Covid-19.
Sau nhiều ngày điều trị, em chồng Tăng Thanh Hà cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. Hiện sức khỏe chân dài này đã ổn định, hết sốt, không còn ho, ăn uống bình thường trở lại.