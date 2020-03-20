Nóng: Nhà chồng Hà Tăng cam kết quyên góp 30 tỷ đồng để chống dịch Covid-19 và hạn mặn

Bố chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tuyên bố sẽ quyên góp 30 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn ở miền Tây.

Sáng 20/3, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, nhiều sao Việt cùng các mạnh thường quân đã đến quyên góp tiền và nhiều trang thiết bị y tế để cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo sẽ ủng hộ 30 tỷ đồng trong công tác phòng chống dịch và hạn mặn.

Cụ thể, 25 tỷ đồng sẽ được chi cho các trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19, 5 tỷ còn lại sẽ dành ủng hộ người dân miền Tây bị hạn mặn.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn thông báo quyên góp 30 tỷ đồng trong công tác chống dịch và hạn mặn - Ảnh: Zing

Trước đó, MC Trấn Thành tiết lộ nhà chồng Tăng Thanh Hà đã ủng hộ hơn 6 tỷ đồng để lắp đặt phòng áp lực âm chống dịch Covid-19. Đại diện truyền thông của bà Lê Hồng Thuỷ Tiên - vợ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng xác nhận về thông tin này. Người này cho biết, đó chỉ là con số khởi đầu, gia đình Tiên Nguyễn sẽ tiếp tục ủng hộ cho công tác phòng chống dịch.

Bố mẹ Tiên Nguyễn quyên góp hơn 6 tỷ đồng sau khi con gái nhận kết quả âm tính lần 1 với Covid-19 - Ảnh: FB

Trước đó, Tiên Nguyễn (Nguyễn Hồng Thảo Tiên) đã tiếp xúc với bệnh nhân số 17 khi tham gia tuần lễ thời trang Milan (Ý). Cô được bố mẹ thuê chuyên cơ riêng đưa về Việt Nam vào ngày 9/3. Khi vừa về đến TP. Hồ Chí Minh, Tiên Nguyễn được đưa đi cách ly điều trị vì dương tính với Covid-19.



Sức khỏe của em chồng Hà Tăng đã ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi - Ảnh: Internet

Sau nhiều ngày điều trị, em chồng Tăng Thanh Hà cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. Hiện sức khỏe chân dài này đã ổn định, hết sốt, không còn ho, ăn uống bình thường trở lại.

Tiên Nguyễn âm tính virus Covid-19, bố mẹ tỷ phú liền gửi 6 tỷ hỗ trợ chống dịch: Trấn Thành cũng phải trầm trồ khen ngợi! "Cảm ơn những con người đã đóng góp lặng thầm cho xã hội như anh chị, nhất là trong những lúc cần thiết như thế này!”- Trấn Thành bày tỏ sự tự hào và cảm kích trước hành động của bố mẹ Tiên Nguyễn

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