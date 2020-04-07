Gặp bất lợi khi giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh gay gắt: 'Nghệ sĩ thì chăm con không tốt bằng người thường à?'

Nhật Kim Anh bức xúc: "Nghệ sĩ thì họ chăm con không tốt bằng người thường à? Ở đâu có cái luật là nghệ sĩ thì chăm con không tốt vậy?".

Trước những tình tiết bất lợi mới trong việc giành quyền nuôi con từ chồng cũ, Nhật Kim Anh vừa có động thái đầu tiên. Trên trang cá nhân, cô đăng tải dòng trạng thái bức xúc.

"Nghệ sĩ thì không phải con người hay sao? Nghệ sĩ thì họ chăm con không tốt bằng người thường à? Ở đâu có cái luật là nghệ sĩ thì chăm con không tốt vậy? Đã giao quyền chăm con cho tôi chưa mà biết tôi chăm không tốt?", cô gay gắt.

Dòng chia sẻ mới nhất của Nhật Kim Anh về việc giành quyền nuôi con - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ thẳng thắn khẳng định, chồng cũ chỉ chăm bé Bửu Long trên giấy tờ, thực tế thì ông bà nội mới là người trực tiếp nuôi dưỡng.

Cô cho biết: "Con tôi hiện giờ mới 4 tuổi rưỡi thôi, anh Lộc cũng không phải là người trực tiếp chăm sóc mà là ông bà nội đang trực tiếp chăm sóc nhé, anh Lộc chỉ là người trực tiếp chăm trên giấy tờ thôi ạ. Và vỏn vẹn chăm con tôi chưa được 2 năm kể từ sau khi ly hôn nhé.

Nếu giao con cho tôi thì tôi chăm con tôi trọn đời cơ mà, sao lại nói là bất công cho anh Lộc khi đã chăm cháu từ xưa tới giờ? Xưa tới giờ là mấy năm ạ?".

Nhật Kim Anh và chồng cũ tại phiên tòa cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Cuối bài viết, cô tiếp tục ẩn ý: "Hãy nhớ ‘trắng là trắng – đen là đen’ đừng nghĩ có người chống lưng, có mối quan hệ to lớn thì một tay che trời!

Đọc vi bằng vui lòng đọc từ trên xuống dưới và đọc từ trang 1 cho tới hết, đừng đọc nhảy cóc rồi vịn vào những cái vớ vẩn để rồi KN".

Trước đó, cô tung ra nhiều bằng chứng tố Bửu Lộc ngăn cấm hai mẹ con gặp nhau - Ảnh: Internet

Bài viết của ca sĩ Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Mọi người động viên nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” và khuyên cô nên bình tĩnh.

Giữa mùa dịch Covid-19, Nhật Kim Anh gây chú ý với hành động đầy ý nghĩa Để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch bệnh, nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã tổ chức phát mì tôm và gạo miễn phí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-bat-loi-khi-gianh-quyen-nuoi-con-nhat-kim-anh-gay-gat-nghe-si-thi-cham-con-khong-tot-bang-nguoi-thuong-a-356053.html