Gặp bất lợi khi giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh gay gắt: 'Nghệ sĩ thì chăm con không tốt bằng người thường à?'

Hậu trường 07/04/2020 10:20

Nhật Kim Anh bức xúc: "Nghệ sĩ thì họ chăm con không tốt bằng người thường à? Ở đâu có cái luật là nghệ sĩ thì chăm con không tốt vậy?".

Trước những tình tiết bất lợi mới trong việc giành quyền nuôi con từ chồng cũ, Nhật Kim Anh vừa có động thái đầu tiên. Trên trang cá nhân, cô đăng tải dòng trạng thái bức xúc.

"Nghệ sĩ thì không phải con người hay sao? Nghệ sĩ thì họ chăm con không tốt bằng người thường à? Ở đâu có cái luật là nghệ sĩ thì chăm con không tốt vậy? Đã giao quyền chăm con cho tôi chưa mà biết tôi chăm không tốt?", cô gay gắt.

nhat kim anh va chong cu
Dòng chia sẻ mới nhất của Nhật Kim Anh về việc giành quyền nuôi con - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ thẳng thắn khẳng định, chồng cũ chỉ chăm bé Bửu Long trên giấy tờ, thực tế thì ông bà nội mới là người trực tiếp nuôi dưỡng.

Cô cho biết: "Con tôi hiện giờ mới 4 tuổi rưỡi thôi, anh Lộc cũng không phải là người trực tiếp chăm sóc mà là ông bà nội đang trực tiếp chăm sóc nhé, anh Lộc chỉ là người trực tiếp chăm trên giấy tờ thôi ạ. Và vỏn vẹn chăm con tôi chưa được 2 năm kể từ sau khi ly hôn nhé.

Nếu giao con cho tôi thì tôi chăm con tôi trọn đời cơ mà, sao lại nói là bất công cho anh Lộc khi đã chăm cháu từ xưa tới giờ? Xưa tới giờ là mấy năm ạ?".

nhat kim anh va chong cu 1
Nhật Kim Anh và chồng cũ tại phiên tòa cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Cuối bài viết, cô tiếp tục ẩn ý: "Hãy nhớ ‘trắng là trắng – đen là đen’ đừng nghĩ có người chống lưng, có mối quan hệ to lớn thì một tay che trời!

Đọc vi bằng vui lòng đọc từ trên xuống dưới và đọc từ trang 1 cho tới hết, đừng đọc nhảy cóc rồi vịn vào những cái vớ vẩn để rồi KN".

nhat kim anh va chong cu 2
Trước đó, cô tung ra nhiều bằng chứng tố Bửu Lộc ngăn cấm hai mẹ con gặp nhau - Ảnh: Internet

Bài viết của ca sĩ Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Mọi người động viên nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” và khuyên cô nên bình tĩnh.

Giữa mùa dịch Covid-19, Nhật Kim Anh gây chú ý với hành động đầy ý nghĩa

Giữa mùa dịch Covid-19, Nhật Kim Anh gây chú ý với hành động đầy ý nghĩa

Để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch bệnh, nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã tổ chức phát mì tôm và gạo miễn phí.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Nhật Kim Anh chồng cũ Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh và Bửu Lộc

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026