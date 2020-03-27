Bị chỉ trích thiếu trách nhiệm với con lại đi nói xấu gia đình chồng, Nhật Kim Anh phản ứng gay gắt

Ca sĩ Nhật Kim Anh bức xúc lên tiếng khi bị chỉ trích rằng cô đã cuộc sống của con trai bị đảo lộn và nói xấu gia đình chồng cũ.

Sau khi giành được quyền nuôi con trai tại phiên tòa sơ thẩm, ca sĩ Nhật Kim Anh thường xuyên chia sẻ cảm xúc của mình trên trang cá nhân. Cô hồ hởi khoe niềm vui với người hâm mộ và nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Nhật Kim Anh khoe giành được quyền nuôi con sau phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: FB Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận ủng hộ Nhật Kim Anh trong "cuộc chiến" giành quyền nuôi con với chồng cũ Bửu Lộc, một vài anti-fan lại phản đối việc làm của cô. Một vài ý kiến cho rằng, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" không nghĩ cho con trai và khiến cuộc sống của bé bị đảo lộn. Những tài khoản này trách nữ ca sĩ nói xấu gia đình chồng, trong khi họ hết lòng yêu thương và chăm sóc chu đáo cho bé Bửu Long.

Chồng cũ Nhật Kim Anh tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng - Ảnh: FB Một người bày tỏ: "Chỉ nói quan điểm của mình, những lúc công việc em nhiều như này em nên cảm ơn gia đình chồng em đã lo lắng nuôi bé thật tốt. Tình mẹ bao la nhưng tình cha cũng không thua kém em ạ... Em nhìn hình bé chụp với ba với nội đủ thấy con em được yêu thương như thế nào rồi". Một số bình luận gay gắt khác: "Phụ nữ có chồng con không lo, lo đi đóng phim ca hát. Có chuyện gặp con thôi mà lên Facebook nói xấu đủ kiểu. Đem cả mẹ chồng ra chửi. Vậy mà cũng nổi tiếng"; "Bên nội vẫn cho gặp bình thường. Tết còn đón về 3 ngày nhưng không phải người ta ở không để trực cho gặp hoài. Bé từ nhỏ đã được ba, bên nội chăm sóc tốt. Tạo điều kiện cho đi đóng phim, ca hát. Giờ lớn lên muốn nuôi thì lên mạng nói xấu nhà chồng đủ kiểu"...

Nữ ca sĩ 'phản pháo' trước những bình luận chỉ trích - Ảnh: FB Trước những lời công kích, Nhật Kim Anh không im lặng mà thẳng thắn đáp trả: "Tôi đòi con tôi thì sai hả? Bạn có là tôi không mà hiểu... bạn tội thì qua Facebook họ mà thể hiện bạn nhé!", "Chỉ nhìn 1 phía thì đừng phán như đúng rồi. Từ khi chị khởi kiện thì mới cho gặp để khỏa lấp cho cộng đồng mạng thấy rõ là không cản trở... nếu họ không cản trở chị kiện để tế chị hả em? Nếu không cản trở sao chị có bằng chứng mà gửi lên tòa? Chị cũng chưa hề nói xấu bên nội nha em... mà chị nói thẳng mặt chứ cần gì nói xấu... nếu là bạn hoặc người yêu của Lộc thì lượn cho Facebook của chị nó trong em nhé!"...

Động thái kiên quyết của Nhật Kim Anh sau khi chồng cũ tuyên bố kháng cáo Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, ca sĩ Nhật Kim Anh giành được quyền nuôi con trai. Tuy nhiên, chồng cũ Bửu Lộc cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

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