Giữa ồn ào giành quyền nuôi con với chồng cũ, Nhật Kim Anh bất ngờ nhập viện khiến fan lo lắng

Trong đoạn clip mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhật Kim Anh khiến khán giả lo lắng khi để lộ hình ảnh trên giường bệnh.
- Nhiều lần đòi gặp con, nhưng giờ Nhật Kim Anh lại không dám về thăm vì lý do này
- Hết mùng 6 Tết, Nhật Kim Anh chỉ biết khóc thầm vì không được gặp con trai
Hậu ly hôn, câu chuyện giành quyền nuôi con giữa nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận. Nhật Kim Anh liên tục tố gia đình chồng cũ bội bạc, cấm cản gặp con trai. Trong khi đó, sau một thời gian im lặng, Bửu Lộc được cho là “đá xéo” vợ cũ khi đăng tải bài viết đầy thâm thúy về sự đời.
Giữa lúc ồn ào chưa lắng xuống, mới đây Nhật Kim Anh lại khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ nhập viện. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” vừa livestream trò chuyện với người hâm mộ trên giường bệnh. Theo đó, cô cho biết mình bị đau bụng phải nhập viện nhưng tình trạng đã ổn định. Hiện tại, cô đang được truyền kháng sinh và phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm 5 ngày.
Dù sức khỏe không được tốt nhưng Nhật Kim Anh vẫn giữ tinh thần vui vẻ và trấn an người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô còn hứa sẽ xuất hiện với diện mạo tươi tắn hơn trong lần livestream tiếp theo.
Dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận mong nữ diễn viên chú ý giữ gìn sức khỏe và mau chóng bình phục: “Chúc chị mau khỏe nhé”, “Thương chị quá”, “Giữ gìn sức khỏe chị Kim Anh ơi, chúc chị mau được xuất viện nè”, “Mau hết bệnh nha chị yêu”, “Chúc Mèo nhanh khỏi nhé”, “Bệnh rồi chị nhớ nghỉ ngơi nhé”…