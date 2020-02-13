Giữa ồn ào giành quyền nuôi con với chồng cũ, Nhật Kim Anh bất ngờ nhập viện khiến fan lo lắng

Hậu trường 13/02/2020 11:00

Trong đoạn clip mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhật Kim Anh khiến khán giả lo lắng khi để lộ hình ảnh trên giường bệnh.

Hậu ly hôn, câu chuyện giành quyền nuôi con giữa nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận. Nhật Kim Anh liên tục tố gia đình chồng cũ bội bạc, cấm cản gặp con trai. Trong khi đó, sau một thời gian im lặng, Bửu Lộc được cho là “đá xéo” vợ cũ khi đăng tải bài viết đầy thâm thúy về sự đời.

dien vien nhat kim anh 1
Bài đăng gần đây của chồng cũ Nhật Kim Anh - Ảnh: FB
dien vien nhat kim anh 2
Hậu ly hôn, cặp đôi liên tục 'đấu tố' nhau trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Giữa lúc ồn ào chưa lắng xuống, mới đây Nhật Kim Anh lại khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ nhập viện. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” vừa livestream trò chuyện với người hâm mộ trên giường bệnh. Theo đó, cô cho biết mình bị đau bụng phải nhập viện nhưng tình trạng đã ổn định. Hiện tại, cô đang được truyền kháng sinh và phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm 5 ngày.

dien vien nhat kim anh 3

Nữ diễn viên mặc đồ bệnh nhân livestream trò chuyện cùng người hâm mộ - Ảnh cắt từ clip

sức khỏe không được tốt nhưng Nhật Kim Anh vẫn giữ tinh thần vui vẻ và trấn an người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô còn hứa sẽ xuất hiện với diện mạo tươi tắn hơn trong lần livestream tiếp theo.

dien vien nhat kim anh 4

dien vien nhat kim anh 5

Người hâm mộ của Nhật Kim Anh tỏ ra vô cùng lo lắng, liên tục gửi lời hỏi thăm sức khỏe – Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận mong nữ diễn viên chú ý giữ gìn sức khỏe và mau chóng bình phục: “Chúc chị mau khỏe nhé”, “Thương chị quá”, “Giữ gìn sức khỏe chị Kim Anh ơi, chúc chị mau được xuất viện nè”, “Mau hết bệnh nha chị yêu”, “Chúc Mèo nhanh khỏi nhé”, “Bệnh rồi chị nhớ nghỉ ngơi nhé”…

Chồng cũ Nhật Kim Anh triết lý thâm thúy sau nhiều lần bị vợ cũ đăng đàn 'tố' thẳng mặt

Chồng cũ Nhật Kim Anh triết lý thâm thúy sau nhiều lần bị vợ cũ đăng đàn 'tố' thẳng mặt

Giữa lùm xùm giành quyền nuôi con, động thái mới nhất của chồng cũ Nhật Kim Anh - Ngô Bửu Lộc thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Kim Anh chồng cũ Nhật Kim Anh sao Việt hậu ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 48 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026