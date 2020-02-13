Giữa ồn ào giành quyền nuôi con với chồng cũ, Nhật Kim Anh bất ngờ nhập viện khiến fan lo lắng

Hậu ly hôn, câu chuyện giành quyền nuôi con giữa nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận. Nhật Kim Anh liên tục tố gia đình chồng cũ bội bạc, cấm cản gặp con trai. Trong khi đó, sau một thời gian im lặng, Bửu Lộc được cho là “đá xéo” vợ cũ khi đăng tải bài viết đầy thâm thúy về sự đời.

Bài đăng gần đây của chồng cũ Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, cặp đôi liên tục 'đấu tố' nhau trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Giữa lúc ồn ào chưa lắng xuống, mới đây Nhật Kim Anh lại khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ nhập viện. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” vừa livestream trò chuyện với người hâm mộ trên giường bệnh. Theo đó, cô cho biết mình bị đau bụng phải nhập viện nhưng tình trạng đã ổn định. Hiện tại, cô đang được truyền kháng sinh và phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm 5 ngày.