Hết mùng 6 Tết, Nhật Kim Anh chỉ biết khóc thầm vì không được gặp con trai

Hậu trường 31/01/2020 14:38

Sau nhiều bài viết tố Bửu Lộc và cả gia đình chồng ngăn cấm không cho gặp con trai trong dịp Tết, Nhật Kim Anh tiếp tục có động thái mới.

Chuyện giành quyền nuôi con giữa ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc gây xôn xao dư luận từ năm 2019 đến nay vẫn chưa kết thúc. Tối mùng 6 Tết, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi chia sẻ bức ảnh ôm con trai và tâm sự: "Mẹ nhớ em lắm!".

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Nhớ con da diết nhưng không được gặp, Nhật Kim Anh đành chia sẻ lại ảnh cũ - Ảnh: FB
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Trước Tết, cô được đưa con trai về Sài Gòn đón Tết Nguyên Đán sớm trong 3 ngày - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người để lại vô số bình luận hỏi thăm và động viên Nhật Kim Anh: "Cố lên bạn, rồi hai mẹ con sẽ đoàn viên"; "Cố lên em gái ơi! Nhất định hai mẹ con sẽ về bên nhau nhé! Thương hai mẹ con nhiều"; "Thương lắm luôn... mong chế và Tin sớm về bên nhau"...

Đặc biệt, khi một người quen hỏi thăm: "Thế mẹ gặp em chưa", Nhật Kim Anh chua xót trả lời: "Em vẫn chưa thể gặp được chị ơi". Câu trả lời của nữ ca sĩ càng khiến dư luận xót xa thay cho bà mẹ trẻ.

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Chồng cũ Nhật Kim Anh đăng ảnh bên con trai dịp Tết vừa qua - Ảnh: FB

Trước đó ít ngày, giọng ca "Thà người đừng hứa" lên tiếng tố chồng cũ Bửu Lộc ngăn cấm không cho cô gặp hay facetime với con trai.

Nữ ca sĩ viết trên Facebook: “Người ta nói hết tình thì còn nghĩa! Nhưng anh đã không còn chút nghĩa tình nào luôn. Tôi chỉ cần gặp con và Facetime với con thôi... Không đòi hỏi gì quá đáng mà sao anh và gia đình anh nhẫn tâm và quá đáng đến như vậy?

Tôi không thể sống theo cách áp đặt của anh và ba mẹ anh, thích thì cho gặp đón đi không thích thì mất tích. Tôi không biết con tôi ở chốn nào!”.

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