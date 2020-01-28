Nhật Kim Anh gay gắt trên Facebook cá nhân: "Tôi nhẫn nhịn là vì muốn tốt cho con. Và muốn giữ thể diện cho nhà anh! Nhưng anh đã ép tôi tới đường này thì tôi sẽ không nhịn nữa!

Chuyện tranh chấp quyền nuôi con của ca sĩ Nhật Kim Anh vẫn tiếp tục khiến dư luận xôn xao cả trong những ngày Tết Nguyên Đán 2020. Tối mùng 3 Tết, giọng ca "Thà người đừng hứa" tiếp tục tố chồng cũ ngăn cấm không cho gặp con. Cô quay cả clip và gọi điện cho Bửu Lộc trước sự chứng kiến của cư dân mạng để chứng minh anh chặn số và cố ý không nghe máy của mình.

Sáng nay tôi đã đến nhà anh và đã lập vi bằng vì anh đã không cho tôi đón con theo thông báo.

Anh cũng biết nói Tết cổ truyền mà lại không cho tôi gặp con tôi trong khi tôi đã nhắn tin thông báo trước từ đêm 28 Tết là sẽ về gặp con và chơi với con vào mùng 3, và tôi đã ở Cần Thơ từ trưa mùng 2 đến bây giờ là gần 8h tối mùng 3!

Người ta nói hết tình thì còn nghĩa! Nhưng anh đã không còn chút nghĩa tình nào luôn.

Tôi chỉ cần gặp con và Facetime với con thôi... Không đòi hỏi gì quá đáng mà sao anh và gia đình anh nhẫn tâm và quá đáng đến như vậy?

Tôi không thể sống theo cách áp đặt của anh và ba mẹ anh thích thì cho gặp đón đi không thích thì mất tích. Tôi không biết con tôi ở chốn nào!

Trước Tết Nguyên Đán, Nhật Kim Anh được đưa con trai đi chơi 3 ngày...

Trong thời gian chờ pháp luật giải quyết, tôi yêu cầu anh cho tôi gặp con hoặc ít nhất phải facetime cho tôi nhìn con. Chứ không phải cái kiểu im lặng mất tích như vậy!

Tôi trăm lạy ngàn lạy anh và gia đình anh Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc cho tôi biết con tôi đang làm gì ở đâu?

(Nếu tôi dễ dàng gặp con thì tôi kiện ra tòa để làm gì? Nếu anh đàng hoàng với tôi thì tôi đâu bị ép phải up facebook thế này).

Xin cộng đồng mạng ai gặp hoặc thấy Tin và ba Tin ở đâu xin chụp hình gửi giúp tôi với ạ. Tôi xin hậu tạ".

... hai mẹ con đi du xuân sớm và chụp ảnh đón năm mới - Ảnh: FB

Bài viết của Nhật Kim Anh nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra cảm thông với nữ ca sĩ và mong cô sớm được đoàn tụ cùng con trai.