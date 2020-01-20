Cuối năm Nhật Kim Anh vẫn chưa hết xui, suýt mất một bên ngực vì nổ máy sấy tóc

Hậu trường 20/01/2020 09:51

Ca sĩ Nhật Kim Anh vẫn chưa hết kinh hãi khi kể lại vận xui cuối năm. Theo đó, máy sấy tóc bất ngờ phát nổ, tóe lửa khiến cô suýt nữa bị thương nghiêm trọng.

Vận xui vẫn còn đeo bám ca sĩ Nhật Kim Anh cho đến những ngày cuối cùng của năm cũ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ thông tin máy sấy tóc phát nổ khiến cô vô cùng hoảng sợ. Giọng ca "Thà người đừng hứa" cho biết máy sấy tóc bị nổ tạo ra cảnh tượng hãi hùng khiến Nhật Kim Anh suýt mất một bên ngực.

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Nhật Kim Anh vẫn gặp vận xui vào những ngày cuối năm - Ảnh: FB

Mỹ nhân phim “Tiếng sét trong mưa” chia sẻ: "Cuối năm rồi mà vẫn chưa hết xui... xém về tây phương vì nổ máy sấy tóc tóe lửa, cúp sạch cầu dao... cảnh tượng thật hãi hùng... tóe lửa ngay ngực luôn. Hic chút nữa là mất 1 bên rồi... may mà đồ thật... không chắc cũng nổ tung... xui gì xui dữ! Đủ thứ kiểu xui! Mệt thật!".

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Nữ ca sĩ chia sẻ về sự cố nổ máy sấy tóc - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người bày tỏ sự lo lắng và khuyên cô nên cẩn thận hơn. Nhiều người chúc cô sẽ vượt qua những ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi êm đềm, sang năm 2020 thật nhiều may mắn và thuận lợi.

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Nhật Kim Anh hạnh phúc vì lần đầu được tự chở con trai đi chơi sau 2 năm - Ảnh: FB
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Cậu nhóc vui vẻ khi được cùng mẹ về thăm ông bà ngoại - Ảnh: FB

2019 là một năm sóng gió với ca sĩ Nhật Kim Anh. Cô gặp nhiều vận xui, từ bị trộm đột nhập lấy tài sản, bị lừa đảo trên mạng xã hội đến những lùm xùm về việc giành quyền nuôi con với chồng cũ Bửu Lộc

Sau 2 năm ròng rã, ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc vì lần đầu được tự chở con trai đi chơi

Sau 2 năm ròng rã, ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc vì lần đầu được tự chở con trai đi chơi

Sau loạt ồn ào giành quyền nuôi con với chồng cũ Bửu Lộc, ca sĩ Nhật Kim Anh khoe ảnh bên quý tử đầu lòng. Cô cho biết, đây là lần đầu tiên được tự đưa con trai đi chơi.

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh Bửu Lộc Tiếng sét trong mưa

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