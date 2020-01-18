Sau 2 năm ròng rã, ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc vì lần đầu được tự chở con trai đi chơi

Hậu trường 18/01/2020 17:59

Sau loạt ồn ào giành quyền nuôi con với chồng cũ Bửu Lộc, ca sĩ Nhật Kim Anh khoe ảnh bên quý tử đầu lòng. Cô cho biết, đây là lần đầu tiên được tự đưa con trai đi chơi.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết chia sẻ niềm hạnh phúc bên con trai cưng trong những ngày cuối năm. Mỹ nhân phim "Tiếng sét trong mưa" khoe ảnh cười rạng rỡ bên quý tử và cho biết: "Cuối cùng thì mẹ cũng được chở em về thăm ngoại. Chỉ có 3 ngày thôi mẹ cũng cảm thấy vui và hạnh phúc lắm lắm. Mặc kệ ngoài kia người ta nói gì, mặc kệ ngoài kia người ta đấu tố tìm mọi chiêu trò quyền lực với mẹ. Mẹ mặc kệ hết. Chỉ cần bên cục vàng của mẹ là hạnh phúc, là bình yên rồi”.

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Nhật Kim Anh khoe ảnh đưa con trai về thăm nhà ngoại - Ảnh: FB
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Cô quyết định giành lại quyền nuôi con vì cho rằng cả gia đình chồng cũ ngăn cấm gặp và thăm bé Bửu Long - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô được tự chở quý tử đầu lòng đi chơi trong suốt 2 năm qua: “Sau 2 năm ròng rã cũng có ngày được tự chở cục vàng đi chơi”.

Dưới bài viết, Nhật Kim Anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Diễn viên Kha Ly bày tỏ: "2 mẹ con cưng quá, tận hưởng thời gian 3 ngày thật hạnh phúc nhé bạn".

Một người quen khác của nữ ca sĩ nhắn nhủ: "Thương chị nhiều lắm, chúc chị sẽ sớm giành được quyền nuôi em Tin. Là mãi mãi chứ không phải chỉ có ba ngày. Mạnh mẽ cố lên chị nhé... Mãi yêu".

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Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc trong một phiên tòa giành quyền nuôi con cách đây không lâu - Ảnh: Internet

2019 có thể nói là một năm nhiều sóng gió với giọng ca "Thà người đừng hứa". Ngoài bị trộm đột nhập lấy cắp đồ, lừa đảo trên Facebook, cô còn vướng ồn ào với chồng cũ. Nhật Kim Anh nhiều lần lên tiếng cho rằng Bửu Lộc ngăn cấm cô tiếp xúc với con trai. Hiện chân dài này đã nộp đơn lên tòa để giành lại quyền nuôi bé Bửu Long.

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