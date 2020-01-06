Nhật Kim Anh tổng kết năm 2019: Bị trộm 5 tỷ không phải là mất mát duy nhất, tiết lộ điều khiến cô buồn mãi

Hậu trường 06/01/2020 17:22

2019 có thể nói là năm nhiều sóng gió với ca sĩ Nhật Kim Anh. Không chỉ bị mất tài sản, cô còn gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, sự nghiệp và tình cảm.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh vừa đăng tải bài viết nhìn lại năm 2019 nhiều biến động. Năm vừa qua, cô đã gặt hái được nhiều thành công nhưng cũng vấp phải không ít sóng gió và mất mát.

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Nói về những điều được và mất trong năm 2019, Nhật Kim Anh khẳng định đây là một năm khá công bằng với cô - Ảnh: FB

Thị Bình của Tiếng sét trong mưa chia sẻ: "Điều mất đầu tiên chính là mất… trộm và bị lừa 50 triệu trên Facebook và nhiều cú lừa khác. Vụ ăn trộm không chỉ mất tiền mà mất luôn mấy chiếc nhẫn rất quý (kỷ niệm), có chiếc còn chưa kịp đeo nữa.

Điều mất thứ 2, không gì khác chính là thời gian khi phải tập trung lên kế hoạch và đưa hai công ty vào quỹ đạo. Có hôm cùng các cộng sự chỉ kịp ăn vội vài muỗng cơm rồi chạy (thậm chí chỉ uống nước cả ngày), ngủ thì chẳng đủ giấc. Cũng vì vậy mà Kim Anh mất đi cơ hội tham gia vào các phim lớn.

Điều mất thứ 3, khi mà tâm trạng để quá nhiều vào kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ không đủ tỉnh táo và hết mình với nghệ thuật 100%, cơ hội sẽ mất đi theo cách này hay cách khác. Cái mất tiếp theo chính là sức khỏe".

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Hiện cô và chồng cũ vẫn đang tranh chấp quyền nuôi con - Ảnh: FB

Tuy nhiên với diễn viên Nhật Kim Anh, điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất không phải là những mất mát về vật chất mà là tình cảm.

"Trong tất cả có lẽ điều khiến Kim Anh buồn mãi, cứ suy nghĩ mãi, chính là tình cảm của những người mà mình đã từng nghĩ họ mãi mãi ở bên mình, đứng về phía mình. Họ đã từng cho mình hạnh phúc, cho mình những viễn cảnh rất tươi đẹp về một mái ấm thực sự. Nhưng rốt cuộc thì chẳng điều gì dễ dàng, không ai cam đoan bạn sẽ giữ được những điều bạn muốn mãi mãi. Nhất là khi đối phương đã muốn thay đổi, muốn đẩy bạn ra khỏi cuộc đời họ thì bạn chỉ còn cách học yêu bản thân mình hơn là yêu họ". Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang nói đến ồn ào 1 năm qua với chồng cũ Bửu Lộc.

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Nhật Kim Anh chia sẻ, mong ước lớn nhất của cô hiện tại là có thể đoàn tụ bên con trai Bửu Long - Ảnh: FB

Dưới bài viết, diễn viên Kha Ly, Thanh Bình... cùng nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Nhật Kim Anh trong năm 2020.

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Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Nhật Kim Anh hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc bên con trai trong ngày lễ Giáng sinh.

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh diễn viên Nhật Kim Anh Bửu Lộc

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