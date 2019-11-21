Giữa lùm xùm đấu tố với chồng cũ, Nhật Kim Anh gặp vấn đề sức khỏe, ho ra máu

Hậu trường 21/11/2019 14:44

Người hâm mộ vô cùng lo lắng khi nghe tin ca sĩ Nhật Kim Anh bị ho ra máu. Mọi người khuyên cô nên cân bằng công việc để giữ sức khỏe.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái thông báo bị ho ra máu khiến fan hâm mộ hoang mang, lo lắng. Cô viết: "Đó giờ mình nghĩ ho ra máu chỉ có trên phim thôi chứ!".

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Fan hoang mang khi Nhật Kim Anh gặp vấn đề sức khỏe - Ảnh: FB

Trước đó 1 ngày, cô nàng còn xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện. Bà mẹ một con vui vẻ trò chuyện, hôn má thân thiết với "Cậu Ba" Cao Minh Đạt. Sau thành công của bộ phim "Tiếng sét trong mưa", cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người.

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Nữ ca sĩ rạng rỡ tại sự kiện mới đây - Ảnh: FB

Dưới bài viết, giọng ca "Thà người đừng hứa" nhận được nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè và người hâm mộ. Diễn viên Kha Ly khuyên: "Đi bác sĩ khám đi bạn, đừng để lâu nha".

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Dưới phần bình luận, Nhật Kim Anh cho biết, cô sợ hết hồn khi bất ngờ bị ho ra máu - Ảnh: FB

Thời gian qua, nữ diễn viên phim "Tiếng sét trong mưa" gây xôn xao dư luận vì chuyện đấu tố hậu ly hôn với chồng cũ Bửu Lộc. Sau nhiều lần lời qua tiếng lại, cặp đôi quyết định đưa nhau ra tòa một lần nữa do những tranh cãi về quyền nuôi con trai.

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Hiện con trai Nhật Kim Anh đang sống cùng bố và ông bà nội tại Cần Thơ - Ảnh: Internet

Nhật Kim Anh tố chồng cũ và gia đình chồng ngăn cấm cô gặp gỡ, gần gũi với con trai. Chị gái nữ ca sĩ cũng lên tiếng tố Bửu Lộc bạo hành, đánh đập vợ lúc bầu bí. Đáp trả việc này, chồng cũ Nhật Kim Anh đã phủ nhận. Thậm chí, anh còn cho rằng cô đang diễn, cố tạo scandal...

Giữa ồn ào đấu tố với chồng cũ, Nhật Kim Anh gây chú ý khi chia sẻ triết lý về tình yêu

Giữa ồn ào đấu tố với chồng cũ, Nhật Kim Anh gây chú ý khi chia sẻ triết lý về tình yêu

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã đăng tải bài viết chia sẻ quan điểm về tình yêu và nhận được sự đồng tình của dân mạng.

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Từ khóa:   Nhật Kim Anh chồng cũ Nhật Kim Anh Bửu Lộc

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