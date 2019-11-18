Cụ thể, chị gái Nhật Kim Anh viết: “Khi Kim Anh mang bầu phải bỏ trốn lên nhà chị trên Bình Dương trong lúc mặt mũi thì bầm tím, rồi ba mẹ em phải dẫn em lên xin lỗi tại nhà chị để đón Kim Anh về. Em còn nhớ không?”.

Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc liên tục xảy ra mâu thuẫn về vấn đề nuôi con. Cách đây vài ngày, Nhật Kim Anh bức xúc lên tiếng tố chồng cũ cấm cản gặp con trai. Sau đó, Kim Tính - chị gái nữ diễn viên tiết lộ Bửu Lộc từng bạo hành Nhật Kim Anh, thậm chí dí dao vào cổ vợ bầu.

Bửu Lộc cho biết anh luôn tạo điều kiện để mẹ con cô có thể gặp nhau: “Em có nhớ những hôm em về thăm con, có lúc vào nhà 2 – 3 giờ sáng sớm, lúc tận đêm khuya, có khi đi cùng các bạn của em, có khi thì đi cùng Mẹ (bà ngoại Tin), tôi và ba mẹ, đều đón tiếp rất chu đáo”.

Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao dư luận và tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Giữa những ồn ào này, chồng cũ Nhật Kim Anh chính thức lên tiếng phủ nhận việc bạo hành vợ và cấm cản cô gặp con trai.

Anh kể, bé Tin có tiền sử sốt co giật động kinh nên mỗi lần nữ diễn viên đưa đi chơi xa, Bửu Lộc vô cùng lo lắng: “Em nhớ lại xem, lúc con còn nhỏ lần nào em về, đưa con đi Sài Gòn chơi cũng là sau đó về đây con cũng đều bệnh nặng, và cả bao lần em gửi con mình ở đâu trong lúc em mang Tin đi?”.

Bửu Lộc khẳng định chưa bao giờ gây khó khăn khi cô gặp con - Ảnh: FB

Chia sẻ về việc facetime, anh cho biết Nhật Kim Anh liên tục yêu cầu được nói chuyện với con từ sáng tới chiều dù hôm trước cô mới cùng con đi chơi. Trong khi đó, Bửu Lộc không thể lúc nào cũng ở bên con để facetime cùng cô. Bởi lẽ anh là con một, vừa phải chăm sóc cha mẹ già, lo kinh tế lại vừa dạy dỗ con trai.

Bên cạnh đó, Bửu Lộc cũng trả lời trên Zing rằng anh chưa từng đánh đập vợ. Nếu anh thật sự vũ phu, Nhật Kim Anh và chị cô ấy sẽ không để yên cho anh. Còn chuyện nữ diễn viên bỏ về Bình Dương ở nhà chị gái khi mang thai là do cô tự ý bỏ đi.

Anh cho biết việc Nhật Kim Anh bỏ về nhà chị khi mang thai không phải do anh đánh đập - Ảnh: Internet

Cuối bài đăng anh không quên nhắn nhủ đến vợ cũ: “Đời thực, chứ không phải vai diễn”. Bửu Lộc chỉ mong Nhật Kim Anh để gia đình anh được bình yên để chăm sóc, vun đắp tình thương tốt nhất cho bé Tin. Việc anh chọn im lặng suốt thời gian qua cũng là để không ảnh hưởng đến tương lai của con.

Hiện tại, khán giả đang vô cùng hoang mang khi Nhật Kim Anh và chồng cũ liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội.