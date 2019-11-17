Trước lời tố cáo của chồng, Nhật Kim Anh vẫn im lặng. Thay vào đó, chị gái của cô - diễn viên Kim Tính vừa lên tiếng. Cô khiến dư luận xôn xao khi lần đầu tiết lộ chuyện em gái từng bị chồng cũ bạo hành, thậm chí dí dao vào cổ lúc bầu bí.

Sau khi ca sĩ Nhật Kim Anh bất ngờ đăng tải status cầu xin chồng cũ được gặp và nhìn mặt con qua facetime, Bửu Lộc đã lên tiếng phản pháo. Anh tố vợ cũ bịa chuyện, cố đặt điều nói xấu gia đình chồng. Bửu Lộc cho rằng mỹ nhân phim "Tiếng sét trong mưa" đang diễn như một thói quen dù là ở cuộc sống đời thực.

Em bảo Kim Anh đem con đi gửi... Ủa đem cháu về bà ngoại chơi, đem cháu về nhà bác ruột chơi mà cũng là đi gửi hả em, làm diễn viên hay bán cá ngoài chợ cũng là mưu sinh vì cuộc sống thôi em ạ, không làm thì lấy gì để ăn, để sống.

Kim Tính viết trên trang cá nhân: "Em Bửu Lộc! Trước giờ chuyện của cá nhân và gia đình em, chị không bao giờ xen vào, nhưng hôm nay em đã đăng lên thì chị cũng nói để cho em biết điểm nhấn của em trong status mà em mới đăng nhé.

Em nói Kim Anh về nhà thăm con lúc 2-3h đêm, em có biết lòng mẹ thương con nhớ con đến chừng nào, xong công việc phải đi hơn 200 cây số để về thăm con. Em nói như vậy không lẽ công nhân họ làm tăng ca đến 3-4h sáng họ cũng không được về nhà thăm con hả em, Kim Anh về nhà Bố Mẹ chồng con mà... Đâu phải sang nhà hàng xóm đâu em... Đáng lẽ em phải thông cảm chứ".

Chị gái Nhật Kim Anh lên tiếng tố em rể bạo hành dù vợ đang thai nghén - Ảnh: FB

Nữ diễn viên công khai chuyện Nhật Kim Anh phải trốn về nhà mẹ đẻ trong tình trạng người bầm tím: "Còn 1 lần em khóa trái cửa dí dao vào cổ Kim Anh, trợ lý Trăm khóc gọi điện cho chị, chị đã gọi điện cho em… thì em nói do em đang cắt trái táo tiện tay, chứ không cố tình… em quên rồi sao.

Khi Kim Anh mang bầu phải bỏ trốn lên nhà chị trên Bình Dương trong lúc mặt mũi bầm tím, rồi ba mẹ em phải dẫn em lên xin lỗi tại nhà chị để đón Kim Anh về, em còn nhớ không. Có lần chị và bà ngoại Tin đã ngồi tại nhà em cùng bố mẹ em nói chuyện một hồi, em đã tự lấy hai tay tát liên tục vào mặt em và nói con sai con sai… Vậy em sai gì vậy em, em còn nhớ không?

Theo chị nghĩ, nếu thương con thì nên cho nó đầy đủ tình cảm của cha mẹ, ông bà nội ngoại. Còn khi đứa bé sốt thì ở đâu, ở với ai nó cũng sốt. Đừng vịn đó làm lý do để không cho mẹ con gặp nhau".

Trợ lý của Nhật Kim Anh chia sẻ hình ảnh nữ ca sĩ vào bệnh viện chăm con và phản pháo lời Bửu Lộc - Ảnh: FB

Qua dòng chia sẻ này, giọng ca "Thà người đừng hứa" nhận được rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ từ fan. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng bày tỏ sự hoang mang về câu chuyện hậu ly hôn giữa Nhật Kim Anh và Bửu Lộc.