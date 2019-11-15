Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Nhật Kim Anh gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc vì bị chồng cũ cấm cản gặp con.
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Đầu tháng 6/2019, diễn viên Nhật Kim Anh tuyên bố ly hôn chồng sau 5 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối. Từ khi "đường ai nấy đi", Nhật Kim Anh không ít lần chia sẻ về việc muốn giành quyền nuôi con với chồng cũ Bửu Lộc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên thể hiện nỗi nhớ thương con.
Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc nhắn gửi đến chồng cũ: "Tôi lạy anh. Anh Ngô Bửu Lộc ơi. Làm ơn cho tôi facetime nhìn con tôi một chút. Anh đừng ích kỷ nhỏ nhen tiểu nhân đến vậy".
Theo chia sẻ của Nhật Kim Anh, cô không được facetime để nhìn mặt con. Nữ diễn viên bất lực đến mức phải van xin chồng cũ cho gặp mặt con trai.
Dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông với cô, đồng thời mong nữ diễn viên sẽ sớm gặp được con trai: "Tình cảm mẹ con là tình mẫu tử thiêng liêng nhất mà nỡ lòng nào chia cắt, giờ còn ích kỷ chiếm hữu", "Tội nghiệp em gái tôi", "Thương chị, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"...
Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn chỉ trích hành động của chồng cũ Nhật Kim Anh: "Tàn nhẫn ích kỷ nhỏ nhen vậy trời", "Quá thất vọng về anh Bửu Lộc", "Đàn ông mà hành xử như vậy sao"...