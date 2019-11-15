Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Nhật Kim Anh gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc vì bị chồng cũ cấm cản gặp con.

Đầu tháng 6/2019, diễn viên Nhật Kim Anh tuyên bố ly hôn chồng sau 5 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối. Từ khi "đường ai nấy đi", Nhật Kim Anh không ít lần chia sẻ về việc muốn giành quyền nuôi con với chồng cũ Bửu Lộc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên thể hiện nỗi nhớ thương con.

Hậu ly hôn, mối quan hệ của Nhật Kim Anh và chồng cũ luôn căng thẳng vì nữ diễn viên bị cấm cản gặp con - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc nhắn gửi đến chồng cũ: "Tôi lạy anh. Anh Ngô Bửu Lộc ơi. Làm ơn cho tôi facetime nhìn con tôi một chút. Anh đừng ích kỷ nhỏ nhen tiểu nhân đến vậy".

Bài đăng của Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Nhật Kim Anh, cô không được facetime để nhìn mặt con. Nữ diễn viên bất lực đến mức phải van xin chồng cũ cho gặp mặt con trai.

Nhật Kim Anh đau đớn vì không được thấy con - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông với cô, đồng thời mong nữ diễn viên sẽ sớm gặp được con trai: "Tình cảm mẹ con là tình mẫu tử thiêng liêng nhất mà nỡ lòng nào chia cắt, giờ còn ích kỷ chiếm hữu", "Tội nghiệp em gái tôi", "Thương chị, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"...

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn chỉ trích hành động của chồng cũ Nhật Kim Anh: "Tàn nhẫn ích kỷ nhỏ nhen vậy trời", "Quá thất vọng về anh Bửu Lộc", "Đàn ông mà hành xử như vậy sao"...

Công an đã bắt được kẻ trộm nhà ca sĩ Nhật Kim Anh Nghi phạm bước đầu khai nhận một mình gây ra vụ trộm nhiều tỉ đồng tại nhà ca sỹ Nhật Kim Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiep-tuc-bi-cam-can-gap-con-nhat-kim-anh-het-van-xin-lai-mang-chong-cu-tieu-nhan-344349.html