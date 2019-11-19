Giữa ồn ào đấu tố với chồng cũ, Nhật Kim Anh gây chú ý khi chia sẻ triết lý về tình yêu

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã đăng tải bài viết chia sẻ quan điểm về tình yêu và nhận được sự đồng tình của dân mạng.

Những ngày gần đây, lùm xùm giữa nữ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới. Trong khi đó, cư dân mạng lại chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều trước màn đấu tố của cặp đôi. Chưa bàn về đúng sai nhưng ai nấy đều tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp của làng giải trí.

Hậu ly hôn, cặp đôi liên tục mâu thuẫn về vấn đề nuôi con. Bửu Lộc còn bị chị gái Nhật Kim Anh tố bạo hành vợ - Ảnh: FB

Giữa những ồn ào không hay này, Nhật Kim Anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng về tình yêu và hôn nhân lên trang cá nhân. Cụ thể, cô viết: “Đừng lấy nhau chỉ vì… yêu nhau. Tình yêu, thật ngậm ngùi, chả giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc. Chỉ nên lấy nhau, vì thấy cần nhau, cả khi vui lẫn khi buồn... Cảm thấy duy nhất người này, là đồng minh là ruột thịt tim gan, không chỉ là đối tượng si mê quyến rũ”.

Theo quan điểm của Nhật Kim Anh, cô cho rằng chỉ nên kết hôn khi cần nhau chứ không phải vì tình yêu. Bởi lẽ, tình yêu chưa chắc giúp hôn nhân hạnh phúc.

Bài đăng của Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Nhật Kim Anh, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận thể hiện sự đồng cảm với nữ diễn viên: “Thương chị, phận đàn bà sao khổ đến thế”, “Thật vậy chị ạ, chị em mình là phụ nữ, chịu trăm ngàn cái thiệt”, “Thông cảm và thương chị”… Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng mong cô giữ gìn sức khỏe để vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-dau-to-voi-chong-cu-nhat-kim-anh-gay-chu-y-khi-chia-se-triet-ly-ve-tinh-yeu-344621.html