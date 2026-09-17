Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 17/09/2026 03:45

3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được Thiên Ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng tử vi khuyên bản mệnh hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn.

Bên cạnh đó, Tam Hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ của con giáp may mắn này đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn, nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về các làm việc của Dần, cực kỳ khảng khái, có uy tín.

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên mọi chuyện tiến triển suôn sẻ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những khách hàng lớn, đem lại nguồn tiền hứa hẹn trong tương lai. Hãy cố gắng hết sức để thực hiện đúng hợp đồng. Với người làm công ăn lương, bạn gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết công việc nhanh chóng, tháo vát.

Bên cạnh đó, con giáp này còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ có tính cách cởi mở, phóng khoáng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Con giáp này có quyền tin rằng nếu gặp khó khăn, cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác.

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thực Thần đem lại cho người tuổi Mùi tin vui trên phương diện tài lộc vào thời điểm tới. Với người làm công việc tự do, bạn nhận được khoản tiền thù lao sau khi đã hoàn thành tốt hợp đồng được ký kết. Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã sắp xếp thời gian để làm thêm các công việc tay trái thì nay là lúc bạn được tận hưởng thành quả.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm giữa người tuổi Mùi và người ấy đang càng ngày càng tiến triển tốt hơn. Bản mệnh không nên che giấu tình cảm của mình nữa, hãy dũng cảm thừa nhận cảm xúc của mình để đôi bên có thể gần gũi với nhau hơn.

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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