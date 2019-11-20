Hà Hồ hạnh phúc trong tiệc mừng sinh nhật Kim Lý, nhưng gây chú ý nhất là hành động của mẹ nữ ca sĩ

Mới đây, mẹ của Hà Hồ và Kim Lý đã có dịp hội ngộ cùng nhau trong bữa tiệc mừng sinh nhật của nam diễn viên “Hương ga”.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc cực ngọt ngào bên Kim Lý để mừng sinh nhật của người yêu.

Hà Hồ đăng ảnh chúc mừng sinh nhật người yêu - Ảnh: FB

Mới đây, Hà Hồ và Kim Lý đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng với sự tham gia của những người bạn thân thiết. Bên cạnh đó, mẹ của cặp đôi cũng góp mặt trong ngày đặc biệt này.

Hà Hồ và Kim Lý luôn dính lấy nhau như hình với bóng - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” diện trang phục khá giản dị, thoải mái tạo dáng V-sign cực đáng yêu. Trong khi đó, Kim Lý đứng phía sau Hà Hồ, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai bạn gái vô cùng tình cảm.

Cặp đôi mừng sinh nhật cùng người thân và bạn bè - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Kim Lý và Hà Hồ dù tình tứ đến mấy cũng không gây chú ý bằng biểu cảm và động thái của hai bà mẹ. Theo đó, mẹ Hồ Ngọc Hà đã tươi cười rạng rỡ nắm lấy tay mẹ Kim Lý khi chụp ảnh. Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết. Chứng kiến khoảnh khắc này, người hâm mộ tỏ ra thích thú và thầm mong Kim Lý và Hà Hồ sẽ sớm về chung một nhà.

Bố mẹ Hà Hồ từng qua Thụy Điển thăm gia đình Kim Lý - Ảnh: Internet

Từ sau khi cặp đôi hẹn hò, hai bên gia đình đã trở nên vô cùng thân thiết. Không ít lần bố mẹ Hồ Ngọc Hà sang Thụy Điển thăm “ông bà sui” và ngược lại.

Vừa thừa nhận 'sợ hãi hôn nhân', Hà Hồ khoe ảnh ôm hôn Kim Lý, gọi 'anh yêu' ngọt lịm Sau khi công khai quan hệ tình cảm với tài tử phim "Hương Ga", ca sĩ Hồ Ngọc Hà thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên bạn trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-hanh-phuc-trong-tiec-mung-sinh-nhat-kim-ly-nhung-gay-chu-y-nhat-la-hanh-dong-cua-me-nu-ca-si-344699.html