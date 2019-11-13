Vừa thừa nhận 'sợ hãi hôn nhân', Hà Hồ khoe ảnh ôm hôn Kim Lý, gọi 'anh yêu' ngọt lịm

Hậu trường 13/11/2019 11:41

Sau khi công khai quan hệ tình cảm với tài tử phim "Hương Ga", ca sĩ Hồ Ngọc Hà thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên bạn trai.

Ít phút trước, ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải bức ảnh vô cùng tình tứ nhân dịp sinh nhật bạn trai. Trong ảnh, giọng ca Cả một trời thương nhớ ôm diễn viên Kim Lý đầy tình cảm. Đáp lại, tài tử phim "Hương Ga" đã dành cho Hà Hồ nụ hôn trên má cực ngọt ngào.

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Hồ Ngọc Hà khoe ảnh được Kim Lý ôm hôn ngọt lịm để mừng sinh nhật anh - Ảnh: FB

Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn viết lời chúc sinh nhật ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa dành cho bạn trai. Cô nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Dù là ngày của ảnh nhưng mình vẫn cứ phải được hôn mới chịu... phụ nữ là phải luôn được yêu thương".

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Nữ ca sĩ công khai gọi bạn trai là anh yêu - Ảnh: FB

Có thể thấy, quan hệ tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang rất tốt đẹp. Người hâm mộ dành nhiều lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi, mong bà mẹ đơn thân sớm thay đổi suy nghĩ về hôn nhân và kết thúc tình yêu với bạn trai gốc Thụy Điển bằng một hôn lễ hoành tráng.

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Bố mẹ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý có mối quan hệ rất thân thiết và thường xuyên qua lại - Ảnh: FB
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Người hâm mộ hi vọng sớm nhận được tin vui của cặp đôi - Ảnh: FB

Ít ngày trước, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ tâm sự về chuyện mất niềm tin vào hôn nhân. Bạn gái Kim Lý tự nhận mình là kẻ sợ hãi và luôn chạy trốn hôn nhân. Cô hi vọng đám cưới thế kỷ giữa Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ tạo thêm động lực cho mình.

Là kẻ 'sợ hãi và chạy trốn hôn nhân', Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ điều bất ngờ khi không thể dự lễ cưới của Đông Nhi

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Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thừa nhận bản thân là người không tin vào sự trói buộc của hôn nhân, nhưng nhìn vào tình yêu giữa Đông Nhi và Ông Cao Thắng cô đã có thêm niềm tin.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý Đông Nhi và Ông Cao Thắng

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