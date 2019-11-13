Sau khi công khai quan hệ tình cảm với tài tử phim "Hương Ga", ca sĩ Hồ Ngọc Hà thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên bạn trai.
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Ít phút trước, ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải bức ảnh vô cùng tình tứ nhân dịp sinh nhật bạn trai. Trong ảnh, giọng ca Cả một trời thương nhớ ôm diễn viên Kim Lý đầy tình cảm. Đáp lại, tài tử phim "Hương Ga" đã dành cho Hà Hồ nụ hôn trên má cực ngọt ngào.
Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn viết lời chúc sinh nhật ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa dành cho bạn trai. Cô nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Dù là ngày của ảnh nhưng mình vẫn cứ phải được hôn mới chịu... phụ nữ là phải luôn được yêu thương".
Có thể thấy, quan hệ tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang rất tốt đẹp. Người hâm mộ dành nhiều lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi, mong bà mẹ đơn thân sớm thay đổi suy nghĩ về hôn nhân và kết thúc tình yêu với bạn trai gốc Thụy Điển bằng một hôn lễ hoành tráng.
Ít ngày trước, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ tâm sự về chuyện mất niềm tin vào hôn nhân. Bạn gái Kim Lý tự nhận mình là kẻ sợ hãi và luôn chạy trốn hôn nhân. Cô hi vọng đám cưới thế kỷ giữa Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ tạo thêm động lực cho mình.