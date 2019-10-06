Giữa ồn ào chia tay, Kim Lý chứng minh mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà vẫn rất tốt đẹp

Cách đây vài ngày, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã “đường ai nấy đi” sau khoảng thời gian mặn nồng. Cụ thể, tin đồn này bắt nguồn từ việc Hà Hồ đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Ừ thì thất tình, có sao đâu”.

Nguồn cơn của tin đồn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chia tay - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện ra cả hai đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook, đồng thời bỏ theo dõi trên Instagram. Chính vì vậy, người hâm mộ cặp đôi vô cùng hoang mang trước tin đồn Hà Hồ và Kim Lý đã chia tay.