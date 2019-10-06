Giữa ồn ào chia tay, Kim Lý chứng minh mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà vẫn rất tốt đẹp

Hậu trường 06/10/2019 11:01

Vướng tin đồn rạn nứt tình cảm với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chẳng cần lên tiếng giải thích vẫn chứng minh cả hai đang yêu đương thắm thiết.

Cách đây vài ngày, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin nữ ca sĩ Hồ Ngọc HàKim Lý đã “đường ai nấy đi” sau khoảng thời gian mặn nồng. Cụ thể, tin đồn này bắt nguồn từ việc Hà Hồ đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Ừ thì thất tình, có sao đâu”.

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Nguồn cơn của tin đồn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chia tay - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện ra cả hai đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook, đồng thời bỏ theo dõi trên Instagram. Chính vì vậy, người hâm mộ cặp đôi vô cùng hoang mang trước tin đồn Hà Hồ và Kim Lý đã chia tay.

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Người hâm mộ lo lắng trước thông tin cặp đôi chia tay - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào rạn nứt tình cảm, Kim Lý bất ngờ chia sẻ hình ảnh người yêu lên trang cá nhân kèm theo thông báo cả hai sẽ cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện lớn. Động thái này của bạn trai Hồ Ngọc Hà đã giúp trấn an dư luận và khẳng định mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp.

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Hình ảnh xinh đẹp của Hà Hồ được Kim Lý chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Kim Lý, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận ngưỡng mộ tình yêu của cả hai: “Cưng quá vậy trời", "Thế mà giang hồ đồn chị Hà thất tình. Yên tâm rồi", "Người ta đồn thổi anh chị chia tay cơ", "Tui yên tâm quá"...

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB
Giữa ồn ào chia tay, Kim Lý chứng minh mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà vẫn rất tốt đẹp - Ảnh 5
Cặp đôi cùng nhau đến cổ vũ Subeo ở trường - Ảnh: FB

Trước đó không lâu, Hà Hồ và Kim Lý còn cùng nhau tham gia một hoạt động ngoại khóa cùng con trai Subeo. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cả hai vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Hậu chia xa, Kim Lý vô tư ôm hôn Hà Hồ say đắm trên máy bay như chốn không người

Hậu chia xa, Kim Lý vô tư ôm hôn Hà Hồ say đắm trên máy bay như chốn không người

Ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm, những hình ảnh cực mùi mẫn mới đây của Hà Hồ và Kim Lý trên máy bay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Hồ Ngọc Hà chia tay Kim Lý

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