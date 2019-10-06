Giữa ồn ào chia tay, Kim Lý chứng minh mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà vẫn rất tốt đẹp

Vướng tin đồn rạn nứt tình cảm với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chẳng cần lên tiếng giải thích vẫn chứng minh cả hai đang yêu đương thắm thiết.
- Sau 2 năm hẹn hò, Hà Hồ và Kim Lý rủ nhau đi thử váy cưới, stylist úp mở chuyện kết hôn
- Bị đồn từng yêu đạo diễn nổi tiếng, Hà Hồ lên tiếng trên trang cá nhân
Cách đây vài ngày, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã “đường ai nấy đi” sau khoảng thời gian mặn nồng. Cụ thể, tin đồn này bắt nguồn từ việc Hà Hồ đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Ừ thì thất tình, có sao đâu”.
Bên cạnh đó, cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện ra cả hai đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook, đồng thời bỏ theo dõi trên Instagram. Chính vì vậy, người hâm mộ cặp đôi vô cùng hoang mang trước tin đồn Hà Hồ và Kim Lý đã chia tay.
Giữa ồn ào rạn nứt tình cảm, Kim Lý bất ngờ chia sẻ hình ảnh người yêu lên trang cá nhân kèm theo thông báo cả hai sẽ cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện lớn. Động thái này của bạn trai Hồ Ngọc Hà đã giúp trấn an dư luận và khẳng định mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp.
Dưới bài đăng của Kim Lý, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận ngưỡng mộ tình yêu của cả hai: “Cưng quá vậy trời", "Thế mà giang hồ đồn chị Hà thất tình. Yên tâm rồi", "Người ta đồn thổi anh chị chia tay cơ", "Tui yên tâm quá"...
Trước đó không lâu, Hà Hồ và Kim Lý còn cùng nhau tham gia một hoạt động ngoại khóa cùng con trai Subeo. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cả hai vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.