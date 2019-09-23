Sau 2 năm hẹn hò, Hà Hồ và Kim Lý rủ nhau đi thử váy cưới, stylist úp mở chuyện kết hôn

Hậu trường 23/09/2019 11:46

Hình ảnh Hà Hồ và Kim Lý cùng nhau thử váy cưới khiến nhiều người “bán tín bán nghi” trước thông tin cặp đôi sắp về chung một nhà.

Mới đây, trên trang cá nhân, stylist nổi tiếng Nguyễn Thiện Khiêm bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh Hà HồKim Lý đang cùng nhau thử đồ cưới tại studio. Bên cạnh đó, anh chàng còn chia sẻ dòng trạng thái úp mở: “Nếu hai người này đám cưới thì sao anh em?”. Dòng chia sẻ này của stylist Nguyễn Thiện Khiêm khiến ai nấy đều tò mò không biết cặp đôi đình đám này có thực sự kết hôn hay không?

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Bài đăng gây chú ý của stylist Nguyễn Thiện Khiêm - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Kim Lý trôngbảnh bao với bộ suit đen đầy lịch lãm. Trong khi đó, Hà Hồ lại diện bộ váy đầy kiêu sa, quyến rũ và gợi cảm. Cặp đôi không ngần ngại trao cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm.  

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Kim Lý nhẹ nhàng ôm eo người yêu, còn Hà Hồ thì nở nụ cười đầy rạng rỡ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của anh, một số cư dân mạng tỏ thái độ hoài nghi. Tuy nhiên, bạn bè và người hâm mộ lại gửi lời chúc mừng Hà Hồ - Kim Lý: “Cặp đôi này nên duyên vợ chồng chắc luôn nè. Độ tương hợp đến 95% lận mà. Chúc mừng Hà”, “Quá sức đẹp đôi và ngưỡng mộ”, “Ủng hộ hai tay hai chân”…

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Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc chúc mừng Hà Hồ - Ảnh: FB
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Hà Hồ và Kim Lý luôn xuất hiện cạnh nhau - Ảnh: FB

Sau 2 năm công khai tình cảm, mối quan hệ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý vẫn vô cùng tốt đẹp. Dù là trong công việc hay cuộc sống đời thường, cặp đôi vẫn dính lấy nhau như hình với bóng. Chính vì vậy, người hâm mộ đang rất mong chờ cả hai có thể đi đến một cái kết viên mãn – một đám cưới cổ tích trong tương lai.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ Kim Lý

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