Quấn quýt không rời ở trời Tây chưa đủ, Hà Hồ - Kim Lý vừa về đến Việt Nam đã vội làm ngay việc này

Hậu trường 04/09/2019 15:45

Sau chuyến nghỉ dưỡng tại Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã cùng bạn trai Kim Lý tham gia công tác thiện nguyện.

Những ngày vừa qua, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà không ngừng “đốt mắt” khán giả với loạt ảnh bikini gợi cảm trong chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, người đẹp còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai Kim Lý lên trang cá nhân. Sau thời gian xa cách và vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm, cặp đôi lại dính với nhau như sam.

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Cặp đôi vừa có chuyến nghỉ dưỡng hâm nóng tình cảm tại Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Internet

Sau khi trở về Việt Nam, cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã cùng nhau đến thăm các trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Trên trang Instagram, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” chia sẻ: “Thật nhiều cảm xúc khi đến bệnh viện nhi Trung ương hôm nay để thăm các em bé sơ sinh thiếu tháng và gặp nhiều bệnh hiểm nghèo đang mong chờ sự sống từ những trái tim của chúng ta…”.

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Hà Hồ vừa về đến Việt Nam đã đến bệnh viện thăm các em nhỏ - Ảnh: Instagram
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Kim Lý tháp tùng người yêu đến bệnh viện - Ảnh: Instagram

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Hồ Ngọc Hà đến tận giường để thăm hỏi các em nhỏ. Cô còn cùng Kim Lý trò chuyện với bác sĩ để hỏi về từng trường hợp cụ thể.

Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của những em nhỏ tại đây, Hà Hồ không giấu được sự xúc động: “Nhìn các bé chỉ vỏn vẹn 1kg, bé nhỏ không biết điều gì đang xảy ra với mình vào ngày mai mà không thể cầm được nước mắt”.

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Nữ ca sĩ chăm chú nghe bác sĩ nói về từng trường hợp của các bé - Ảnh: Instagram

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Cô tận tình thăm hỏi từng bệnh nhi - Ảnh: Instagram

Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ để các em nhỏ có cơ hội sống sót và trở thành người có ích cho xã hội. Theo nữ ca sĩ, đây cũng là việc làm giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Từ trước đến nay, Hồ Ngọc Hà luôn là một trong những sao Việt tích cực tham gia các công việc thiện nguyện. Chính điều này đã giúp cô xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt khán giả.

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Từ khóa:   Kim Lý Hồ Ngọc Hà Hà Hồ

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