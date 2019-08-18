Đi phát quà từ thiện cho người già neo đơn nhưng Hà Hồ vẫn khiến netizen ‘chướng mắt’ vì điều này

Hậu trường 18/08/2019 15:54

Fan club của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang bị cộng đồng mạng chỉ trích khi đăng ảnh thần tượng làm từ thiện nhưng lại bóng gió chuyện “tạo nghiệp”.

Từ trước đến nay, ca sĩ Hồ Ngọc Hà luôn là một trong những sao Việt tích cực tham gia các công việc thiện nguyện. Được biết hàng năm, cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu, Hồ Ngọc Hà sẽ cùng con trai đi làm từ thiện. Tuy nhiên năm nay, Subeo vì bận học nên đã không thể đồng hành cùng Hà Hồ. Thay vào đó, nữ ca sĩ đi từ thiện cùng một số bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

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Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thường dành thời gian để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn - Ảnh: Internet

Mẹ ruột của Hà Hồ cũng đã chia sẻ hình ảnh đi từ thiện của con gái lên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Hàng năm rằm tháng 7. Cô ấy và tấm lòng của những người bạn cùng nhau sẻ chia đối với những cụ già neo đơn. Những gia cảnh khốn khó. Năm nay không có cậu nhỏ đi cùng vì bận học!”.

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Hà Hồ cùng bạn bè làm từ thiện ngày Vu Lan báo hiếu - Ảnh: Internet
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Nữ ca sĩ được bạn bè hỗ trợ phát quà - Ảnh: Internet
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Rất nhiều cụ già neo đơn đã nhận được phần quà từ Hà Hồ - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã trao tận tay các phần quà đến từng cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, thay vì dành lời khen ngợi cho hành động đẹp này của nữ ca sĩ, công chúng lại tỏ ra khó chịu vì hành động của fan club Hồ Ngọc Hà. Cụ thể, trang fanpage FC Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lại những khoảnh khắc thần tượng làm từ thiện cùng dòng trạng thái: “Chị nhà làm từ thiện để giải nghiệp, còn những ai muốn tạo nghiệp thì cứ việc lãnh nghiệp dùm chị nên cả nhà cứ bình tâm an yên nhé”.

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Bài đăng gây chú ý của FC Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào với Minh Hằng cách đó vài ngày, bài đăng có phần bóng gió của FC Hà Hồ đã nhận về sự chỉ trích của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, cách nói đậm mùi “cà khịa” này của dàn admin fanpage khó có thể chấp nhận, đồng thời khiến hình ảnh của Hà Hồ trở nên xấu đi.

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Từ khóa:   Hà Hồ Hồ Ngọc Hà Minh Hằng

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