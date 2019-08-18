Đi phát quà từ thiện cho người già neo đơn nhưng Hà Hồ vẫn khiến netizen ‘chướng mắt’ vì điều này

Từ trước đến nay, ca sĩ Hồ Ngọc Hà luôn là một trong những sao Việt tích cực tham gia các công việc thiện nguyện. Được biết hàng năm, cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu, Hồ Ngọc Hà sẽ cùng con trai đi làm từ thiện. Tuy nhiên năm nay, Subeo vì bận học nên đã không thể đồng hành cùng Hà Hồ. Thay vào đó, nữ ca sĩ đi từ thiện cùng một số bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thường dành thời gian để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn - Ảnh: Internet

Mẹ ruột của Hà Hồ cũng đã chia sẻ hình ảnh đi từ thiện của con gái lên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Hàng năm rằm tháng 7. Cô ấy và tấm lòng của những người bạn cùng nhau sẻ chia đối với những cụ già neo đơn. Những gia cảnh khốn khó. Năm nay không có cậu nhỏ đi cùng vì bận học!”.