Từng bị 'tố' chèn ép Minh Hằng, Hà Hồ tiết lộ sự thật bất ngờ sau 2 năm im lặng

Hậu trường 14/08/2019 11:23

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên tiếng dù không ít lần bị chỉ trích chảnh chọe, mắc bệnh "ngôi sao" hay chèn ép đàn em.

Đi đôi với sự nổi tiếng và thành công, các ngôi sao trong làng giải trí vướng không ít thị phi và tai tiếng. Trong đó phải kể đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với sức hút và tầm ảnh hưởng của mình, cô được mệnh danh là "Nữ hoàng giải trí". Thế nhưng, bên cạnh hào quang, bà mẹ đơn thân cũng nhận về không ít chỉ trích của dư luận xoay quanh chuyện nghề và cách hành xử.

Ít phút trước, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải status chia sẻ quan điểm cá nhân khi đọc được bài viết nói về việc nghệ sĩ bị gắn mác "chảnh chọe, quá quắt".

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Ca sĩ Hồ Ngọc Hà lần đầu lên tiếng sau nhiều lần vướng ồn ào chảnh, bệnh 'ngôi sao' và hay chèn ép đàn em - Ảnh: FB

Mở đầu bài viết, Hà Hồ nhận định: "Công việc gì, ngành nghề gì cũng cần có sự yêu cầu đúng với năng lực và sự phù hợp để mang lại hiệu quả cao. Ngay cả đi du lịch cũng phải chọn người hợp thì mới vui được.

Quan trọng nhất là: ai đàn áp mình quá đáng thì 1 gặp hỏi thẳng, 2 để yên đó mình sẽ chứng minh cho họ biết họ đã sai khi nhìn nhận về mình. Đừng bao giờ nghe sự xúi giục tạo nên 'chiến tranh' của những kẻ tà, xấu bụng rồi sau đó ôm hận muốn xin lỗi cũng khó mở lời".

Nhân câu chuyện này, nữ ca sĩ lên tiếng về scandal 2 năm trước khi từng bị tố chèn ép đàn em Minh Hằng tại The Face. Theo đó, cô không nhận lời mời tham gia chương trình Gương mặt thương hiệu 2017 là vì vấn đề thời gian và chất xám chứ không liên quan đến bất kỳ ai.

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Sau 2 năm, Hà Hồ cũng chịu lên tiếng nói rõ về ồn ào chèn ép ca sĩ Minh Hằng tại The Face - Ảnh: Internet

"Đừng nói mình chèn ép đàn em vì mình đã từng hát với rất nhiều đàn em, từng làm The Face với Hương và Khuê cũng là đàn em, từng hợp tác với Rapper Suboi khi cô ấy thậm chí chưa bao giờ đi hát.

Thế nên, kết luận thông minh một chút đi. Vụ mà cứ cho Hà chèn ép là thế này, Hà không bao giờ nhận lời làm mùa 2 vì chất xám và thời gian đã dành cho mùa 1 nhiều rồi nên bản thân Hà cũng không tự tin nhận tiếp.

Vậy nên, điều kiện Hà đưa ra:

1: Làm lại với BGK cũ để đưa ra những tình tiết mới.

2: Nếu muốn người mới làm thì hãy để họ làm, Hà sẽ làm khách mời cùng cũng không sao", đây là lần đầu nữ ca sĩ lên tiếng về vấn đề này.

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Bên cạnh lượng fan hùng hậu, Hà Hồ sở hữu lượng anti-fan không hề nhỏ - Ảnh: FB

Cuối cùng, bạn gái Kim Lý tiết lộ lý do luôn im lặng, mặc kệ những thị phi quanh mình: "Và cuối cùng, qua nhiều miệng câu chuyện thật hú hồn. Nhưng mình làm đúng thì không có gì phải sợ, chỉ có điều truyền thông cứ hay viết một chiều, dư luận cứ cố tình bóp méo, ít khi tìm hiểu lý do tại sao mà đã đưa ra kết luận riết mình cũng quen rồi".

Dòng chia sẻ của Hà Hồ nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn bè, người hâm mộ. Cách đáp trả nhẹ nhàng, nhưng vô cùng đanh thép của cô được dân mạng khen ngợi hết lời: "Nói chuyện khéo léo, thông minh, sắc sảo thế là cùng"; "Ôi, cuối cùng chị Hà cũng lên tiếng thẳng thừng rồi".

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