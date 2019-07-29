Động thái bất ngờ của Hạ Vi, Hồ Ngọc Hà trong ngày Cường Đô la đi lấy vợ

Hậu trường 29/07/2019 17:04

Trong ngày Cường Đô la lấy vợ, động thái của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Hạ Vi nhận được sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.

Tối 28/7, hôn lễ được công chúng quan tâm mong chờ bấy lâu giữa Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã diễn ra hoành tráng tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh hai nhân vật chính, cái tên Hồ Ngọc Hà, Hạ Vi cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Lý do là vì hai mỹ nhân đình đám này từng có quan hệ tình cảm đặc biệt với doanh nhân họ Nguyễn.

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Cường Đô la và Đàm Thu Trang hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet
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Đang đi du lịch cùng mẹ, Subeo vội về nước để kịp dự hôn lễ của bố - Ảnh: Internet

Ngày Cường Đô la lấy vợ, ở phương trời Tây, Hồ Ngọc Hà đang hạnh phúc bên bạn trai Kim Lý. Nữ ca sĩ khoe ảnh "tình bể bình" bên bạn trai soái ca kèm chú thích đậm chất ngôn tình: "Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng...".

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Hà Hồ khoe ảnh tình tứ bên bạn trai Kim Lý khi tình cũ đi lấy vợ - Ảnh: FB

Về phía Hạ Vi, cô nàng lại có động thái hoàn toàn trái ngược. Chân dài này liên tục đăng lên trang Instagram dòng trạng thái đầy tâm trạng, không mấy vui vẻ.

Cô viết: "Khi mình chắp cánh mơ ước cho người mình yêu quý... cứ như thể mình là người ấy, xong người ấy bay mất".

Trước đó, cô cũng ẩn ý: "Đôi chân em muốn kế bước gặp anh. Em không muốn để lỡ 1 giây phút nào dù chẳng còn đặc biệt với ai đó. Em nhạt nhòa với đám đông".

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Hai dòng trạng thái mới nhất của Hạ Vi trong ngày tình cũ đi lấy vợ - Ảnh: Instagram

Dù không biết đây chỉ là sự trùng hợp vô tình hay cố ý, nhưng mọi người mong rằng Hạ Vi sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc.

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Từ khóa:   Hạ Vi Cường Đô La và Đàm Thu Trang Hồ Ngọc Hà

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