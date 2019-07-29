Kéo cả dàn siêu xe 'khủng' đến rước dâu, Cường Đô la chiêu đãi quan khách thực đơn xa xỉ cỡ nào?

Không chỉ đầu tư không gian tiệc long trọng, thực đơn lễ cưới Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng vô cùng cầu kỳ, toàn sơn hào hải vị.
- Đâu chỉ tung ảnh cưới đậm ngôn tình trước giờ G, Cường Đô la còn gửi đến bà xã lời ngọt ngào thế này đây
- Đàm Thu Trang - cô gái dân tộc Tày khiến Cường Đô La mê đắm
Sau 2 năm hẹn hò, tối 28/7, lễ cưới Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã diễn ra tại một trung tâm hội nghị sang trọng bật nhất ở TP. Hồ Chí Minh. Hôn lễ của "đại gia phố núi" được tổ chức hoành tráng, không gian tiệc cưới được trang trí cầu kỳ, lung linh như cổ tích.
Để ngày trọng đại của mình diễn ra long trọng nhất, cặp đôi đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc. Ngay cả thực đơn tiệc cưới cũng được lựa chọn cẩn thận để làm vừa lòng mọi khách mời. Vợ chồng doanh nhân phố núi kết hợp ẩm thực Á Đông và phương Tây với những món ăn hấp dẫn và sang trọng.
Ngoài những món quen thuộc với ẩm thực Á Đông như: cơm chiên hải sản, súp bào ngư vi cá hải sâm hồng xíu, sườn bò hầm táo đỏ... Cường Đô la còn cẩn thận kết hợp với ẩm thực phương Tây như: cá đút lò sốt vi cá, cua lột sốt trứng muối dùng kèm xà lách quinoa...
Được biết, hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang có lượng khách mời lên tới 1.000 người, song chỉ có khoảng 20 gương mặt đến từ showbiz Việt. Lễ cưới được thắt chặt an ninh, quan khách phải qua hai lớp kiểm tra. Phóng viên không được tác nghiệp tại hiện trường theo mong muốn của cô dâu và chú rể để giữ sự riêng tư.