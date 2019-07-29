Kéo cả dàn siêu xe 'khủng' đến rước dâu, Cường Đô la chiêu đãi quan khách thực đơn xa xỉ cỡ nào?

Sau 2 năm hẹn hò, tối 28/7, lễ cưới Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã diễn ra tại một trung tâm hội nghị sang trọng bật nhất ở TP. Hồ Chí Minh. Hôn lễ của "đại gia phố núi" được tổ chức hoành tráng, không gian tiệc cưới được trang trí cầu kỳ, lung linh như cổ tích.

Hình ảnh Cường Đô la và Đàm Thu Trang trong ngày trọng đại của cuộc đời - Ảnh: Internet

Cặp đôi 'khóa môi' nhau ngọt ngào trước mặt quan khách - Ảnh: Internet

Để ngày trọng đại của mình diễn ra long trọng nhất, cặp đôi đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc. Ngay cả thực đơn tiệc cưới cũng được lựa chọn cẩn thận để làm vừa lòng mọi khách mời. Vợ chồng doanh nhân phố núi kết hợp ẩm thực Á Đông và phương Tây với những món ăn hấp dẫn và sang trọng.