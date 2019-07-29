Kéo cả dàn siêu xe 'khủng' đến rước dâu, Cường Đô la chiêu đãi quan khách thực đơn xa xỉ cỡ nào?

Hậu trường 29/07/2019 11:35

Không chỉ đầu tư không gian tiệc long trọng, thực đơn lễ cưới Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng vô cùng cầu kỳ, toàn sơn hào hải vị.

Sau 2 năm hẹn hò, tối 28/7, lễ cưới Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã diễn ra tại một trung tâm hội nghị sang trọng bật nhất ở TP. Hồ Chí Minh. Hôn lễ của "đại gia phố núi" được tổ chức hoành tráng, không gian tiệc cưới được trang trí cầu kỳ, lung linh như cổ tích.

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Hình ảnh Cường Đô la và Đàm Thu Trang trong ngày trọng đại của cuộc đời - Ảnh: Internet
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Cặp đôi 'khóa môi' nhau ngọt ngào trước mặt quan khách - Ảnh: Internet

Để ngày trọng đại của mình diễn ra long trọng nhất, cặp đôi đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc. Ngay cả thực đơn tiệc cưới cũng được lựa chọn cẩn thận để làm vừa lòng mọi khách mời. Vợ chồng doanh nhân phố núi kết hợp ẩm thực Á Đông và phương Tây với những món ăn hấp dẫn và sang trọng.

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Thực đơn tiệc cưới gồm nhiều món sơn hào hải vị - Ảnh: Internet

Ngoài những món quen thuộc với ẩm thực Á Đông như: cơm chiên hải sản, súp bào ngư vi cá hải sâm hồng xíu, sườn bò hầm táo đỏ... Cường Đô la còn cẩn thận kết hợp với ẩm thực phương Tây như: cá đút lò sốt vi cá, cua lột sốt trứng muối dùng kèm xà lách quinoa...

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Số lượng nghệ sĩ được mời đến dự hôn lễ của Cường Đô la chỉ khoảng 20 người, trong đó có ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh: Internet
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Ca sĩ Duy Mạnh, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lịch lãm đến chúc mừng cặp đôi - Ảnh: Internet
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Hoa hậu Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh là những người bạn thân của cô dâu trong làng giải trí - Ảnh: Internet

Được biết, hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang có lượng khách mời lên tới 1.000 người, song chỉ có khoảng 20 gương mặt đến từ showbiz Việt. Lễ cưới được thắt chặt an ninh, quan khách phải qua hai lớp kiểm tra. Phóng viên không được tác nghiệp tại hiện trường theo mong muốn của cô dâu và chú rể để giữ sự riêng tư.

Cường Đô la kéo cả dàn siêu xe hùng hậu để rước nàng về dinh trong đám cưới cổ tích

Cường Đô la kéo cả dàn siêu xe hùng hậu để rước nàng về dinh trong đám cưới cổ tích

Hàng loạt siêu xe đủ loại được "doanh nhân phố núi" huy động đến hôn lễ.

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