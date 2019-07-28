Đâu chỉ tung ảnh cưới đậm ngôn tình trước giờ G, Cường Đô la còn gửi đến bà xã lời ngọt ngào thế này đây

Hôm nay (28/7), lễ cưới cổ tích của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ chính thức diễn ra trong sự mong chờ của công chúng.
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Vậy là chỉ còn vài giờ nữa, người hâm mộ sẽ được chứng kiến đám cưới hoành tráng của Cường Đô la và Đàm Thu Trang.
Mới đây, trên Facebook cá nhân, Cường Đô la đã đổi hình đại diện thành bức ảnh cưới của cả hai kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào gửi đến bà xã: “Even on our bad days, I’m still glad that I married you. I Love You” (Tạm dịch: Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của chúng ta, anh vẫn rất vui vì đã cưới em. Anh yêu em).
Dưới bài đăng của chàng doanh nhân phố núi, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng dành cho cặp đôi.
Trước đó, bộ ảnh cưới đẹp như mơ của cặp đôi Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã khiến fan “đổ gục” vì quá lãng mạn. Những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau đều được ghi lại qua nước ảnh film ấm vàng và những câu ngôn tình lồng ghép vào từng bức ảnh. Tất cả đều khiến người ta liên tưởng đến những thước phim trong một bộ phim tình cảm.
Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang:
Không hề xa hoa trong bộ váy lộng lẫy, cũng chẳng có siêu xe tiền tỷ nhưng chính sự đơn giản này lại khiến người ta xúc động trước tình yêu mà cả hai dành cho nhau.