Đâu chỉ tung ảnh cưới đậm ngôn tình trước giờ G, Cường Đô la còn gửi đến bà xã lời ngọt ngào thế này đây

Vậy là chỉ còn vài giờ nữa, người hâm mộ sẽ được chứng kiến đám cưới hoành tráng của Cường Đô la và Đàm Thu Trang.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Cường Đô la đã đổi hình đại diện thành bức ảnh cưới của cả hai kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào gửi đến bà xã: “Even on our bad days, I’m still glad that I married you. I Love You” (Tạm dịch: Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của chúng ta, anh vẫn rất vui vì đã cưới em. Anh yêu em).