Đâu chỉ tung ảnh cưới đậm ngôn tình trước giờ G, Cường Đô la còn gửi đến bà xã lời ngọt ngào thế này đây

Hậu trường 28/07/2019 10:49

Hôm nay (28/7), lễ cưới cổ tích của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ chính thức diễn ra trong sự mong chờ của công chúng.

Vậy là chỉ còn vài giờ nữa, người hâm mộ sẽ được chứng kiến đám cưới hoành tráng của Cường Đô la và Đàm Thu Trang.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Cường Đô la đã đổi hình đại diện thành bức ảnh cưới của cả hai kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào gửi đến bà xã: “Even on our bad days, I’m still glad that I married you. I Love You” (Tạm dịch: Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của chúng ta, anh vẫn rất vui vì đã cưới em. Anh yêu em).

cuong do la va dam thu trang 1

Cường Đô la đổi hình đại diện Facebook thành ảnh cả hai - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của chàng doanh nhân phố núi, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng dành cho cặp đôi.

cuong do la va dam thu trang 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Trước đó, bộ ảnh cưới đẹp như mơ của cặp đôi Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã khiến fan “đổ gục” vì quá lãng mạn. Những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau đều được ghi lại qua nước ảnh film ấm vàng và những câu ngôn tình lồng ghép vào từng bức ảnh. Tất cả đều khiến người ta liên tưởng đến những thước phim trong một bộ phim tình cảm.

cuong do la va dam thu trang 3
Loạt ảnh cưới đầy ngôn tình của cả hai - Ảnh: Internet
cuong do la va dam thu trang 4
'Anh có thể không có gì nhưng không thể không có em' - Ảnh: Internet
cuong do la va dam thu trang 5
'Thì ra cách tốt nhất để trở nên mạnh mẽ chính là có một người mà họ muốn bảo vệ' - Ảnh: Internet

 Một số hình ảnh khác trong bộ ảnh cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang:

cuong do la va dam thu trang 6cuong do la va dam thu trang 7cuong do la va dam thu trang 8cuong do la va dam thu trang 9cuong do la va dam thu trang 10cuong do la va dam thu trang 11cuong do la va dam thu trang 12cuong do la va dam thu trang 13cuong do la va dam thu trang 14

Không hề xa hoa trong bộ váy lộng lẫy, cũng chẳng có siêu xe tiền tỷ nhưng chính sự đơn giản này lại khiến người ta xúc động trước tình yêu mà cả hai dành cho nhau.

Đàm Thu Trang - cô gái dân tộc Tày khiến Cường Đô La mê đắm

Đàm Thu Trang - cô gái dân tộc Tày khiến Cường Đô La mê đắm

Vợ tương lai của Cường Đô La từng tham gia một số cuộc thi hoa hậu, đầu tư nghiêm túc cho sự nghiệp ca hát nhưng không may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới Cường Đô la - Đàm Thu Trang Cường Đô la kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026