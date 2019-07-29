Dương Yến Ngọc tiết lộ lý do 'thầm kín' khiến Cường Đô la chỉ cưới Đàm Thu Trang dù từng yêu vô số chân dài

Hậu trường 29/07/2019 15:47

Người mẫu Dương Yến Ngọc gây chú ý khi nói điều bất ngờ đằng sau chuyện Cường Đô la cưới Đàm Thu Trang dù từng quen rất nhiều người đẹp khác.

Tối 28/7, hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang được tổ chức tại một nhà hàng tiệc cưới sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh. Trong ngày trọng đại, vợ chồng "đại gia phố núi" trao nhau nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm trước sự chúc phúc của người thân và quan khách.

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Cường Đô la hạnh phúc nắm tay Đàm Thu Trang bước lên lễ đường - Ảnh: Internet

Sau đám cưới của cặp đôi đình đám, người mẫu Dương Yến Ngọc vừa đăng tải dòng trạng thái bật mí điều bất ngờ về sự kiện này. Chân dài sinh năm 1979 phân tích lý do Cường Đô la cưới Đàm Thu Trang dù trải qua rất nhiều mối tình.

Cô viết: "Đám cưới của Cường Đô la và người mẫu Đàm Thu Trang. Bạn Cường đã trải qua rất nhiều mối tình với các mỹ nhân showbiz, cuối cùng đồng ý kết hôn với bạn Trang, xét về nhan sắc bạn ý xinh bình thường. Nhưng tại sao chiếm trọn trái tim đại gia Cường?".

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Mỹ nhân họ Dương cho rằng, nụ hôn chính là điều đặc biệt giúp tình yêu lâu bền - Ảnh: FBNV

Dương Yến Ngọc giải thích: "Bí mật nằm ở nụ hôn này. Đàn ông khi có thể hôn môi bạn ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào... chứng tỏ sự hòa hợp mùi, hòa hợp hormon tâm sinh lý, hòa hợp sex đến hơn 90%. Chỉ số cao như thế sẽ khiến cho đôi bạn trẻ quyến luyến nhau không thể rời xa và người đàn ông sẽ có cảm giác thế gian này sinh em ra chỉ dành cho anh.

Sự chung thủy của người đàn ông đào hoa giàu có lúc này sẽ là sự tự nguyện, tự nguyện yêu, tự nguyện mê, tự nguyện lấy, tự nguyện bao bọc em cả đời này.

Nếu hiểu về điều này, các bạn sẽ không còn thắc mắc, cô ấy làm gì mà Cường mê thế... Cô ấy chẳng cần làm gì cả.... Trời sinh 1 cặp và đến đúng thời điểm, các bạn tìm thấy nhau thông qua mùi cơ thể và nụ hôn không thể dứt.

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Trong hôn lễ, Cường Đô la nhiều lần 'khóa môi' bà xã ngọt ngào trước mặt quan khách - Ảnh: Internet

Đó là lý do lần trước tôi đã biên phần 1: Bí mật nụ hôn và im lặng cho đến giờ không biên tiếp phần 2. Vì thật sự mà nói nếu bạn không thể hôn và hợp mùi thì tất cả những phần còn lại chỉ là sự miễn cưỡng và giải quyết sinh lý là chính. Nó không khiến người đàn ông phải day dứt, nhớ nhung bạn, thèm khát bạn, yêu thương bạn...

Tất cả mọi kỹ năng, nhan sắc tuyệt đỉnh, body bốc lửa... có tuyệt phẩm cỡ nào mà không hợp mùi và hôn được nhau thì xác định luôn các bạn sinh ra không dành cho nhau...

Hãy tiếp tục tìm kiếm mối lương duyên của mình bằng bất cứ giá nào... Đó mới chính là hạnh phúc thật sự của bạn. Chúc mừng đôi bạn trẻ đã tìm thấy nhau".

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Rất nhiều người gửi lời chúc hạnh phúc đến đôi trai tài gái sắc - Ảnh: Internet

Trước khi đến với chân dài xứ Lạng, doanh nhân Quốc Cường đã trải qua rất nhiều mối tình với hàng loạt mỹ nhân đình đám. Tuy nhiên, Đàm Thu Trang là người duy nhất mà Cường Đô la chọn làm bến đỗ cuộc đời. 

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Không chỉ đầu tư không gian tiệc long trọng, thực đơn lễ cưới Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng vô cùng cầu kỳ, toàn sơn hào hải vị.

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