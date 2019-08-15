Hà Hồ tiết lộ sự thật về scandal chèn ép năm xưa và phản ứng cao tay của Minh Hằng

Hậu trường 15/08/2019 10:32

Mới đây, nữ ca sĩ Minh Hằng đã có động thái bất ngờ sau khi đàn chị Hồ Ngọc Hà công khai nói về scandal chèn ép năm xưa trên trang cá nhân.

Hôm qua (14/8), mạng xã hội “dậy sóng” trước phát ngôn đầy bất ngờ của Hồ Ngọc Hà về scandal chèn ép ca sĩ Minh Hằng cách đây 2 năm. Cụ thể, “Nữ hoàng giải trí” khẳng định lý do không tham gia chương trình “The Face 2017” là vì vấn đề cá nhân, không liên quan đến bất kỳ ai. 

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Bài đăng gây chú ý của Hà Hồ - Ảnh: FB

Ngay sau bài chia sẻ của Hà Hồ, quản lý Minh Hằng đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân: Chỉ là chị sắp ra MV thôi mấy đứa nha! Nhắc lại là chị sắp ra MV. Ahihi!". Cộng đồng mạng cho rằng, người này đang ám chỉ việc Hà Hồ mượn scandal cũ để PR cho sản phẩm mới.

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Quản lý Minh Hằng đăng trạng thái đầy ẩn ý - Ảnh: FB

Giữa ồn ào về scandal năm xưa, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Minh Hằng. Tuy nhiên, Minh Hằng chọn cách im lặng. Trên trang Instagram cá nhân, cô đăng tải bức ảnh đầy xinh đẹp của bản thân kèm theo đó là icon giữ im lặng.

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Minh Hằng chọn cách giữ im lặng giữa tâm bão - Ảnh: Instagram

Động thái này của cô được cho là khá khôn ngoan và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ: “Cách biểu hiện của cô em rất thích”, “Cứ thế mà đi đừng quan tâm mấy chuyện không vui”.

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Người hâm mộ ủng hộ Minh Hằng - Ảnh: Instagram
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Dẫu vậy, vẫn có ý kiến cho rằng lỗi sai là ở Minh Hằng - Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng chính cách hành xử sai lầm của Minh Hằng trong quá khứ đã khiến mối quan hệ của cô và Hà Hồ trở nên căng thẳng.

Từng bị 'tố' chèn ép Minh Hằng, Hà Hồ tiết lộ sự thật bất ngờ sau 2 năm im lặng

Từng bị 'tố' chèn ép Minh Hằng, Hà Hồ tiết lộ sự thật bất ngờ sau 2 năm im lặng

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên tiếng dù không ít lần bị chỉ trích chảnh chọe, mắc bệnh "ngôi sao" hay chèn ép đàn em.

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Từ khóa:   Minh Hằng Hà Hồ Nữ hoàng giải trí

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