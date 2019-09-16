Hết ôm ấp ở vườn nhà đến tựa đầu khi đi du lịch, Hà Hồ và Kim Lý lại mùi mẫn ngay tại sân bay

Hậu trường 16/09/2019 16:46

Mới đây, khoảnh khắc đầy tình tứ của cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý tại sân bay đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người.

Từ khi công khai mối quan hệ, Hà HồKim Lý chừa từng ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng nhau đầy ngọt ngào.

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Hà Hồ và Kim Lý liên tục xuất hiện cạnh nhau - Ảnh: Internet

Cuối tháng 8 vừa qua, trong chuyến du lịch tại Thụy Điển, Hồ Ngọc Hà thoải mái chia sẻ hình ảnh Kim Lý ôm hôn mình tại vườn nhà. Cách đây không lâu, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” lại khiến nhiều người thích thú khi đăng tải khoảnh khắc người yêu nũng nịu tựa vào vai mình tại Hội An.

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Hình ảnh được Hà Hồ chia sẻ trong chuyến đi Thụy Điển - Ảnh: Instagram
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Khoảnh khắc đáng yêu của Kim Lý - Ảnh: Instagram

Mới đây nhất, khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai ở sân bay bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội. Qua hình ảnh đăng tải, trong khi Hà Hồ đang thưởng thức đồ ăn thì nam diễn viên "Hương ga" nhẹ nhàng hôn vào gáy của người yêu. Nhiều người cho rằng, sau khoảng thời gian xa cách vì bận rộn công việc, Kim Lý dường như chỉ muốn ở bên Hà Hồ không rời nửa bước.

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Kim Lý ôm hôn Hà Hồ tại phòng chờ sân bay - Ảnh: Internet
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Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm ở nơi công cộng - Ảnh: Internet

Người hâm mộ cặp đôi tỏ ra thích thú trước những khoảnh khắc ngọt ngào này, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tình yêu của Hà Hồ và Kim Lý. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng việc vô tư thể hiện tình cảm ở nơi công cộng của cặp đôi có thể gây “nhức mắt” người nhìn.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Hà Hồ

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