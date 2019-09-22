Bị đồn từng yêu đạo diễn nổi tiếng, Hà Hồ lên tiếng trên trang cá nhân

Hậu trường 22/09/2019 11:26

Trước tin đồn từng yêu một nam đạo diễn, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã lập tức phủ nhận trên trang cá nhân với thái độ khá bức xúc.

Là ngôi sao nổi tiếng nhất nhì Vbiz, con đường thành công của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trải qua không ít thăng trầm. Tên tuổi của cô không chỉ gắn liền với các bản hit được đông đảo khán giả yêu mến mà còn là loạt scandal tình ái tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Người đẹp từng bị nghi có mối quan hệ tình cảm với nhạc sĩ Huy Tuấn, Đức Trí, ca sĩ Tuấn Hưng, đại gia kim cương Chu Đăng Khoa... Đối diện với những ồn ào thị phi, Hà Hồ thường chọn cách im lặng.

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Hà Hồ từng bị cho là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình của đại gia kim cương Chu Đăng Khoa - Ảnh: Internet

Mới đây, tin đồn giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” từng yêu một đạo diễn nổi tiếng bất ngờ dấy lên. Đối diện với thông tin “từ trên trời rơi xuống” này, Hồ Ngọc Hà đã thẳng thừng đáp trả trên trang Instagram cá nhân: “Nhảm nhí, đừng nghĩ lúc nào đăng tin bậy bạ rồi bên này im lặng cũng nghĩ là thật”. Đây có thể xem là một trong những lần hiếm hoi Hà Hồ chịu lên tiếng về những ồn ào tình ái của mình.

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Hà Hồ lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân - Ảnh: FB
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Hà Hồ và người yêu Kim Lý - Ảnh: FB

Hiện tại, sau khi chia tay Cường Đô la, nữ ca sĩ đang vô cùng hạnh phúc bên nam diễn viên Kim Lý. Trên mạng xã hội, cặp đôi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào khi cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Sau 2 năm công khai tình cảm, mối quan hệ của Hà Hồ và Kim Lý vẫn rất tốt đẹp khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Hết ôm ấp ở vườn nhà đến tựa đầu khi đi du lịch, Hà Hồ và Kim Lý lại mùi mẫn ngay tại sân bay

Hết ôm ấp ở vườn nhà đến tựa đầu khi đi du lịch, Hà Hồ và Kim Lý lại mùi mẫn ngay tại sân bay

Mới đây, khoảnh khắc đầy tình tứ của cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý tại sân bay đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Cường Đô la

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