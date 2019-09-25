Hậu chia xa, Kim Lý vô tư ôm hôn Hà Hồ say đắm trên máy bay như chốn không người

Sau khoảng thời gian xa cách vì bận rộn công việc, cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý lại xuất hiện cùng nhau như hình với bóng. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm giữa chống đông người. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cặp đôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trên máy bay.

Ngay khi ổn định chỗ ngồi, Kim Lý lại tiếp tục dành một nụ hôn cho người yêu - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, dù trên máy bay có rất nhiều người nhưng nam diễn viên “Hương ga” vẫn thoải mái ôm eo người yêu cực tình cảm. Cặp đôi quấn quýt không rời, liên tục ôm hôn từ lúc xếp hành lý đến khi ổn định chỗ ngồi. Chìm đắm trong men say tình yêu, Hà Hồ và Kim Lý dường như mặc kệ sự chú ý của những hành khách khác.

Công chúng liên tục chứng kiến những khoảnh khắc cực ngọt của cặp đôi - Ảnh: Instagram

Từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ đầy lãng mạn và ngọt ngào. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, nhiều người không khỏi bất ngờ trước cách thể hiện tình cảm cuồng nhiệt của cả hai.