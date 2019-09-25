Hậu chia xa, Kim Lý vô tư ôm hôn Hà Hồ say đắm trên máy bay như chốn không người

Ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm, những hình ảnh cực mùi mẫn mới đây của Hà Hồ và Kim Lý trên máy bay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
- Bị đồn từng yêu đạo diễn nổi tiếng, Hà Hồ lên tiếng trên trang cá nhân
- Hết ôm ấp ở vườn nhà đến tựa đầu khi đi du lịch, Hà Hồ và Kim Lý lại mùi mẫn ngay tại sân bay
Sau khoảng thời gian xa cách vì bận rộn công việc, cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý lại xuất hiện cùng nhau như hình với bóng. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm giữa chống đông người. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cặp đôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trên máy bay.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, dù trên máy bay có rất nhiều người nhưng nam diễn viên “Hương ga” vẫn thoải mái ôm eo người yêu cực tình cảm. Cặp đôi quấn quýt không rời, liên tục ôm hôn từ lúc xếp hành lý đến khi ổn định chỗ ngồi. Chìm đắm trong men say tình yêu, Hà Hồ và Kim Lý dường như mặc kệ sự chú ý của những hành khách khác.
Từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ đầy lãng mạn và ngọt ngào. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, nhiều người không khỏi bất ngờ trước cách thể hiện tình cảm cuồng nhiệt của cả hai.
Cách đây không lâu, Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý từng bị bắt gặp mùi mẫn ngay tại phòng chờ của sân bay. Khoảnh khắc này của cặp đôi cũng gây ra những phản ứng trái chiều. Bên cạnh sự ngưỡng mộ dành cho tình yêu của Hà Hồ và Kim Lý, nhiều ý kiến cho rằng, cả hai nên tiết chế việc vô tư thể hiện tình cảm ở nơi công cộng.